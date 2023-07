La ilusión fue poca: Falcao no vendrá a Millonarios por estas razones

Por más que Millonarios hizo todos los esfuerzos económicos y lo intentó bajo todas sus posibilidades, Radamel Falcao García parece que no va a llegar al club de sus amores para la próxima temporada debido a que no llegó a acuerdos económicos con la dirigencia del cuadro capitalino.

Millones de hinchas del cuadro ‘embajador’ se manifestaron a lo largo de los últimos días en redes sociales respecto a la posibilidad de que por fin se cumpliera su sueño de ver a Falcao García con la ‘9’ en su espalda en el Nemesio Camacho el Campín. Sin embargo, la ilusión fue muy corta.

Diferentes periodistas deportivos manejaban la información de que efectivamente Millonarios estaba negociando con Falcao y entregándole una propuesta formal de cara a la próxima temporada del club. Además, la presencia del máximo accionista del club, Gustavo Serpa, en Madrid, también daba mucho qué pensar.

Pues bien, la oferta formal sí se hizo efectiva por parte del equipo capitalino, pero al parecer no llenó las expectativas del goleador samario y aunque Millonarios habría hecho una propuesta económica histórica para la institución, lo cierto es que los salarios que se manejan en Europa son muy difíciles de igualar en Colombia.

Así lo informó el periodista Cesar Augusto Londoño, muy cercano a los dirigentes de Millonarios: “El campeón le hizo una oferta formal que era la más alta en la historia del equipo azul para un jugador de fútbol. Falcao se interesó y quería venir a Bogotá para jugar con el equipo de sus amores”, dijo inicialmente.

Razones de la no llegada de Falcao a Millonarios

“Primero tiene contrato firmado por un año más con Rayo Vallecano”, dijo el periodista colombiano.

“Lo que paga un equipo de la Primera División de España a una figura internacional es mucho más que lo que puede pagar un equipo colombiano así haga el esfuerzo de la historia”, agregó.

“La oferta era grande y buena. Falcao quería jugar en Millonarios y estuvo dispuesto, pero las intenciones no se pudieron encontrar y por esta temporada el ‘Tigre’ no vendrá a Colombia. En Millonarios no renuncian al sueño de verlo vestido de azul”, concluyó.

Al parecer el elenco bogotano no pierde la ilusión de tener a Falcao en sus filas e iría por el artillero para julio 2024.