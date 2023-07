“Ya le tengo la cinta de capitán guardada”: Macalister le envió mensaje a Falcao

La posibilidad de que Radamel Falcao García llegue al fútbol colombiano y vista los colores de Millonarios pareciera estar cerca después de varios movimientos que se han ido dando a lo largo de la última semana, entre ellos, la presencia del máximo accionista del club en Madrid para negociar con el goleador de la Selección Colombia.

Los rumores son cada vez más fuertes y el nombre de Falcao ha sido tendencia en los últimos días en Twitter por parte de los aficionados del fútbol colombiano.

Sin lugar a dudas la llegada de un artillero de la talla de ‘El Tigre’ Falcao no solo sumaría en Millonarios, sino en todo el fútbol colombiano, pues la categoría de este delantero le entregaría mucho nivel a la liga nacional.

La ilusión en el plantel ‘embajador’ ha empezado a crecer e incluso el capitán David Macalister Silva se refirió este jueves a la posibilidad de que Falcao se vistiera de los colores albiazules.

Previo a su salida hacia territorio norteamericano, en donde disputarán un juego amistoso frente a Nacional el próximo sábado, parte del plantel de Millonarios habló acerca de esta posibilidad y Silva manifestó: “Ya le tengo la cinta de capitán guardada, sería un orgullo para nosotros tener una persona como Falcao acá, yo mismo le pongo la cinta. Si se llegará a lograr sería algo muy importante para nuestro grupo”.

Además del capitán, el director técnico Alberto Gamero también tuvo palabras para el goleador histórico de la Selección Colombia y aseguró que se sentiría muy honrado de poder dirigirlo: “Ojalá. Un jugador de esos quién no lo va a querer tener. Ojalá. No he tenido ningún conocimiento exacto de eso, pero Falca siempre ha sido de esas personas que siempre le ha gustado Millonarios y hoy que estoy acá, sería un honor tenerlo”.