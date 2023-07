Llinás, Cataño, Gamero y otros más se ilusionan con Falcao: esto dijeron ante el rumor

El rumor de la posible llegada de Radamel Falcao García a Millonarios nunca había estado tan fuerte en el fútbol colombiano y es que además del comentario de Lorelei Tarón, esposa de ‘El Tigre’ en redes sociales, el máximo accionista del cuadro capitalino se encuentra en Madrid realizando las gestiones pertinentes para poder romper el mercado y traer al balompié nacional a uno de los jugadores más queridos en la historia del deporte colombiano.

Millonarios es el actual campeón del fútbol colombiano y desde ya se prepara para lo que será el segundo semestre del 2023 en el que tienen como objetivo nuevamente ser protagonistas hasta final del torneo y por esta razón la directiva tiene en planes a uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol colombiano.

Por su parte, Falcao en numerosas oportunidades ha mostrado su amor por Millonarios y señalado públicamente que es fiel hincha del equipo albiazul. Esta afición de ‘El Tigre’ jugaría un papel fundamental para que pudiese llegar a la institución de sus amores y el plantel actual ya se pronunciaron acerca de su posible arribo.

En medio de su salida hacia territorio norteamericano, los jugadores de Millonarios hablaron este jueves con la prensa y se refirieron acerca de la posibilidad de ver el ‘9’ vestido de azul.

En diálogo con Win Sports, Daniel Cataño manifestó: “Ojalá venga, sería un privilegio y un placer tenerlo con nosotros. Ojalá sea cierto y se dé. Tener jugadores de esa categoría en la Liga nos suma al grupo a todos los jóvenes que vienen empezando su carrera para que le aprendan a él”.

Por su parte, Andrés Llinás, uno de los referentes del plantel se mostró muy contento por la posibilidad y señaló: “Acá todos seríamos los más felices y orgullosos de tener un compañero como Falcao. Ojalá se dé”.

El director técnico Alberto Gamero también tuvo palabras para el goleador histórico de la Selección Colombia y aseguró que se sentiría muy honrado de poder dirigirlo: “Ojalá. Un jugador de esos quién no lo va a querer tener. Ojalá. No he tenido ningún conocimiento exacto de eso, pero Falca siempre ha sido de esas personas que siempre le ha gustado Millonarios y hoy que estoy acá, sería un honor tenerlo”.

Finalmente, Juanito Moreno también fue contundente: “No sé mucho del tema, pero si se da sería buenísimo no solo para Millonarios sino para el fútbol colombiano. Acá lo esperamos si se da esa posibilidad”.