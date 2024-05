Falcao quiere un 'último baile' con la Selección Colombia: "Seguiré soñando con poder estar"

Radamel Falcao García quiere un 'último baile' con la Selección Colombia. El delantero samario, de 38 años, no le cierra la puerta al combinado nacional y espera encontrar un club que le de la continuidad necesaria para poder recibir un llamado por parte de Néstor Lorenzo. 'El Tigre' también habló de la Copa América y de las posibilidades que tiene la 'tricolor' de ganarla.

La temporada 2023/24 fue compleja para Falcao, quien nunca tuvo un rol protagónico en el Rayo Vallecano. Tras la salida de Andoni Iraola, el atacante se ilusionó con tener más minutos en el cuadro 'franjirrojo'. Sin embargo, Francisco y su sucesor, Iñigo Pérez, no le dieron muchas oportunidades al exjugador del Atlético Madrid y Porto.

'Rada' ha jugado 380' minutos en toda la campaña, repartidos en 25 partidos. En dicho tiempo, el experimentado delantero se reportó con cuatro goles y una asistencia. A falta de un encuentro para que finalice LaLiga, Falcao fue titular en un solo compromiso. En Copa del Rey lideró al Rayo Vallecano hasta los octavos de final; no obstante, no fue inicialista en el 'choque' contra el Girona y su equipo quedó eliminado.

Con ese rodaje, es prácticamente imposible que Lorenzo lo incluya en su lista para disputar la Copa América. El entrenador argentino lo tuvo en cuenta para sus primeros tres partidos al mando de la Selección Colombia (vs. Guatemala, Estados Unidos y Paraguay). También lo citó para su gira asiática (vs. Corea del Sur y Japón). Sin embargo, los 17' minutos que jugó contra los 'nipones' han sido los últimos vistiendo la amarilla.

Radamel Falcao García y su sueño de volver a la Selección Colombia

"Esta temporada no he tenido la oportunidad de volver porque no he tenido continuidad, mientras siga estando activo y esté en un nivel considerable como para ser tenido en cuenta en la Selección Colombia, creo que seguiré soñando en poder estar ahí, llegará el momento que diga ya está bien, pero mientras tanto sé que el entrenador está pendiente de mí y cuenta conmigo. Si tengo oportunidad de jugar y estar en un buen nivel, creo que puedo ser tenido en cuenta", señaló el goleador histórico (36) de la 'tricolor', en una conversación con 'CNN'.

Falcao analizó las chances de la Selección Colombia en la Copa América

"La mentalidad que está teniendo la Selección Colombia es la adecuada, es la de jugar para ganar. La gente de una manera lo exige y eso está bien. Creo que el equipo tiene mucho talento y capacidad, tiene un cuerpo técnico preparado y ojalá eso se pueda demostrar ganando un título, ojalá sea este. El nivel de los jugadores nos puede ir acercando al objetivo que es ganar", concluyó.