¿Falcao llegará al clásico contra Santa Fe?: Alberto Gamero dio sorpresiva respuesta

El fin de semana del 26 y 27 de octubre, Independiente Santa Fe recibirá a Millonarios para disputar un duelo correspondiente a la fecha 15 del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. Los 'embajadores' quieren ir asegurando su presencia en los cuadrangulares semifinales, por lo cual irán en busca de un triunfo en El Campín. Falcao está trabajando en su preparación para llegar al clásico.

El 'Tigre' sigue recuperándose de la lesión en el gemelo que sufrió contra Once Caldas. Tras su lesión en el Estadio Palogrande, no estuvo disponible para los compromisos contra La Equidad, Jaguares, Envigado, Deportivo Cali, América de Cali y Fortaleza. Alberto Gamero dio un pronóstico alentador; sin embargo, no pudo asegurar su presencia.

El exjugador de Porto y Atlético Madrid se perdido ocho de los 14 partidos que ha disputado Millonarios en el Clausura. En los seis compromisos en los que ha visto acción se ha reportado con un gol (vs. Patriotas). Gamero no quiere adelantarse y poner el físico de 'Rada' en riesgo, pero la hinchada está ilusionada con su regreso.

El 'albiazul' ha ganado los últimos dos clásicos y espera prolongar esta constante. Su último compromiso data del pasado 24 de marzo, día en el que Millonarios se impuso por 3-1.

¿Falcao podrá jugar el clásico contra Sata Fe?

"Lo de Daniel Cataño y Falcao va muy adelantado, no te puedo decir que estén aptos para el clásico, pero va muy adelantado. Mosquera si va a estar disponible para el clásico, mismo caso de Ómar Bertel y Sander Navarro, ya van a empezar a hacer fútbol con nosotros", afirmó el estratega samario en rueda de prensa.

¿Cuál es la lesión que sufrió Falcao?

"Finalmente, y luego de recibir los resultados de los exámenes diagnósticos, Radamel Falcao García presentó una lesión miotendinosa del gastrocnemio medial de su pierna derecha. Ya se encuentra en proceso de rehabilitación", así lo informó el 'embajador', en un comunicado oficial.