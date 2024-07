Falcao tiene el objetivo claro con Millonarios: “Vengo a hacer muchos goles con esta camiseta”

Este martes 16 de julio, Millonarios hizo oficialmente la presentación de Radamel Falcao García, máximo goleador de la Selección Colombia, quien por primera vez en su carrera profesional tendrá la oportunidad de jugar en el fútbol colombiano, luego de tener un paso exitoso por varios equipos de Europa.

En medio de su presentación, Radamel Falcao García aprovechó la oportunidad para hablar con los medios de comunicaciones, quienes le cuestionaron al delantero sobre sus objetivos con Millonarios, además de lo que representa regresar a Colombia y debutar en el fútbol de su país, en donde se ha convertido en una leyenda.

Falcao y su objetivo con Millonarios

"Una experiencia maravillosa en esta etapa de mi carrera, me fui muy joven y vivir esto junto a mi familia es muy lindo. Tener de nuevo cerca de mi mamá, a mis hermanas, es maravilloso. Esto me motiva, me desafía a querer hacerlo bien porque estoy en mi país; es mi mayor responsabilidad: dar lo mejor de mí, para con mis compañeros, los hinchas, el cuerpo técnico y también con todo Colombia (…) Vengo a hacer muchos goles con esta camiseta”, fueron las primeras declaraciones del Falcao.

Además, dejó claro cómo ha sido estas semanas de entrenamiento con sus compañeros, afirmando que ha tenido un proceso exitoso, acercándose cada vez más al nivel que tenía en fútbol europeo.

“Ahí vamos, acostumbrándonos. Venía entrenando antes de llegar al equipo, obviamente, no es lo mismo estar con un grupo y la dinámica diaria que tiene el equipo, pero he ido de a poco a poco. A lo que quiere el 'profe' Gamero, a mis compañeros. El fútbol es diferente, pero espero sentirme más cómodo”, añadió el delantero.

Falcao y la competencia con Castro y Santiago Giornada

Por último, el delantero hizo referencia a la competencia que ha tenido con Leonardo Castro y Santiago Giornada, dejando claro que son compañeros que le pueden aportar al equipo e independientemente de quien esté en el once titular.

“Muy bien, de parte de todos los jugadores, han sido muy amables, generosos, ayudándome día a día. Ya luego con Leo (Castro) y con Santiago (Giordana) tenemos una competencia muy linda, de querer hacerlo bien para ganar el lugar, entonces estamos en esa dinámica, lo cual es lo mejor para el grupo, porque uno hace mejor el otro”, finalizó.