¡Por el liderato! Liverpool recibirá al Arsenal en un duelo decisivo: fecha, hora y canal

Este sábado 23 de diciembre se llevará a cabo uno de los partidos más esperados de la temporada de la Premier League. Liverpool y Arsenal se enfrentarán en Anfield por la fecha 18, disputando el primer lugar de la tabla de posiciones.

Ambos equipos llegan en momentos diferentes. Arsenal viene fortalecido por su victoria sobre Brighton el pasado domingo, donde Gabriel Jesús y Kai Havertz fueron piezas fundamentales para obtener los tres puntos. Por su parte, Liverpool tuvo una semana de contrastes: en la última jornada de la Premier no logró marcarle al Manchester United pero, en mitad de semana, consiguió clasificarse a la semifinal de la Carabao Cup al golear al West Ham.

Un aspecto a destacar es la participación de Luis Díaz, quien fue titular en el partido sin goles contra el Manchester United y luego partió como suplente en la goleada contra el West Ham. Su aporte va más allá de los goles, según Jürgen Klopp, quien decidió dejarlo descansar pensando en este importante duelo por el liderato.

For the final time in 2023... Anfield awaits 🏠#LIVARS pic.twitter.com/GKXDpnhIvU