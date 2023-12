Reinaldo Rueda confesó la razón de apartar a James de la Selección Colombia: "Me duele el corazón todavía"

El exentrenador de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, brindó declaraciones sobre su dolor por la eliminación del equipo nacional en el camino hacia el Mundial de Qatar 2022. Rueda, en una entrevista con el programa Olfato de Gol con Tomy Arguelles, reveló que todavía le duele el corazón por no poder obtener el cupo para la Copa del Mundo.

Rueda, quien cuenta con una larga trayectoria de 40 años como entrenador, calificó la eliminación como algo "inédito" y admitió que no esperaba que ocurriera. Reconoció que es una de las lecciones duras que el fútbol puede enseñar. "Me duele el corazón todavía. No esperé que me fuera a pasar, pero me pasó y es una de esas lecciones duras del fútbol”, dijo Rueda.

El técnico también habló sobre los detalles que llevaron al equipo y a él mismo a la desesperación durante las Eliminatorias, especialmente cuando se acumularon siete empates consecutivos.

Reinaldo Rueda destacó el juego de la Selección Colombia

El entrenador destacó que la selección colombiana recuperó muchos balones en zona rival y generó numerosas llegadas en los primeros minutos de los partidos, pero lamentó la falta de eficacia para convertir esas oportunidades en goles. Rueda también mencionó las decisiones del VAR que afectaron al equipo, así como destacadas actuaciones de porteros rivales como Gallese y Domínguez. Además, señaló la anulación de goles en momentos importantes de los partidos. El entrenador calificó estos acontecimientos como increíbles y admitió que esta experiencia le permitió valorar aún más el fútbol.

“Si se revisan las métricas fuimos de las selecciones que más balones recuperaba en zona rival y las llegadas en los primeros minutos con gran colectividad, pero faltó eficacia. El equipo se fue llenando de ansiedad”, resaltó Rueda.

¿Qué pasó con James? Reinado Rueda habló en entrevista

Uno de los momentos más polémicos de la gestión de Reinaldo Rueda fue la decisión de no convocar a James Rodríguez, quien en ese momento tenía problemas físicos y jugaba en la liga catarí con el Al-Rayyan. Rueda explicó que habló con James para explicarle que no lo tenía en cuenta para cuidar su salud tanto física como mental, ya que según él, su intención era que el jugador descansara, hiciera una pretemporada adecuada y regresara en plenitud para los partidos de septiembre y octubre.

“Prefiero que hagas vacaciones, una limpieza mental, que se recupere ese músculo. No quiero usarte en tres partidos y no poder hacerlo en dos y más para la Copa América, partidos seguidos, viajes largos’, le dijo Rueda a James.

El exentrenador reveló que le dijo a James que prefería que dejara de jugar cinco partidos, pero que pudiera jugar durante cinco años más para la Selección. Quería que el jugador tuviera vacaciones, un descanso mental y una recuperación muscular adecuada. Rueda consideraba que era importante que James llegara en el mejor estado físico posible para la Copa América y los partidos consecutivos y largos viajes. Destacó que James regresó después de jugar con Al-Rayyan y realizó todos los esfuerzos necesarios para recuperar su nivel. Rueda elogió a James como una excelente persona, un gran profesional, competitivo y exigente consigo mismo, y expresó su deseo de que continúe contribuyendo al fútbol colombiano durante muchos años.

Bajo el liderazgo de Reinaldo Rueda, James Rodríguez jugó en seis ocasiones con la Selección, cinco de ellas como titular, y logró anotar un gol de penalti ante Venezuela.

Le puede interesar: Hinchas de Independiente Santa Fe condenaron a Elvis Perlaza por polémica foto: el jugador se defendió