Felipe Acosta, de la entrega a Equidad al amor por Millonarios: "Ojalá se me pueda dar"

Muchos no lo esperaban, pero Equidad es una de las gratas sorpresas de la Liga BetPlay. Es tercero en la tabla con 20 puntos -uno menos que el líder Tolima- y mostrando un muy buen estilo de fútbol, y sí, bajo las órdenes de Alexis García. Sorpresa te da la vida.

Conceptualmente, lo del 'asegurador' es bastante bueno y va más allá de los más que sobresalientes rendimientos individuales. Hay transiciones interesantes y la salida de juego del equipo es para hacer hincapié, y claro, todo ese funcionamiento es ejecutado casi a la perfección porque dentro del plantel hay jugadores con características para ese estilo y que también se han visto potenciados jugando simple, pero con intensidad.

Felipe Acosta, el pulmón del mediocampo del brillante Equidad modelo 2024

Dentro de los puntos altos de Equidad esta temporada está Felipe Acosta, el eje del mediocampo sirviendo de pivote y siendo el guía en la salida del equipo y en la conexión de transiciones defensa-ataque cuando no son de contragolpe.

Acosta tiene una historia particular, de esas que muy poco se dan en el fútbol colombiano. Viene de una familia con privilegios y su trayectoria en el balompié comenzó tarde. Aunque muchos crean que se trata de un jugador juvenil porque tiene poco recorrido en la primera división del país, lo cierto es que tiene 29 años y la oportunidad de asentarse en un equipo profesional llegó después de estar varios años probando suerte en categorías de ascenso en España y Rumania, a las que fue luego de terminar sus estudios de pregrado en la Universidad de La Sabana en Bogotá.

Enfrentar a Millonarios: un mix de emociones para Felipe Acosta

Dentro de esas particularidades e ironías que entrega el fútbol, Felipe Acosta vivió una este fin de semana. El buen volante fue una de las figuras en la remontada de Equidad sobre Millonarios con la que el cuadro 'asegurador' acumuló cuatro victorias al hilo y se trepó al 'podio' de la tabla de la liga, pero más allá de ese gran rendimiento en lo personal y colectivo, en su corazón, Acosta tuvo sentimientos encontrados.

En redes sociales se ha vuelto viral una publicación de la hermana del jugador en la que revela que Felipe, desde niño, es hincha apasionado de Millonarios en la que resalta la "constancia, disciplina y tolerancia a la frustración" para cumplir su sueño de llegar al fútbol profesional a pesar de los obstáculos que alguna vez encontró.

La historia de amor de Felipe Acosta con Millonarios

En diálogo con Noticias RCN, Felipe Acosta se refirió a esa pasión que aún tiene latente por el 'embajador' y confesó que el estar en El Campín enfrentando al equipo de su corazón le generó un "mix de emociones", pero que su corazón se inclina primero por el club al que se debe ahora y que eso es más importante a pesar del deseo que volver al Campín, pero para estar del otro lado vestido de azul algún día en un futuro.

"Obviamente mi corazón está con Equidad, defiendo los colores a muerte y primero está lo que me está dando la comida en este momento, pero eso es verdad. Desde chiquito, por ser de familia bogotana, mis papás hinchas de Millonarios y toda mi familia por ese lado, yo no tenía otro camino que seguir que el de ser hincha de Millonarios. Yo iba al estadio, me abonaba en oriental e incluso una vez fui a sur en Libertadores", declaró de entrada, confesando que no se perdía nunca un partido del elenco albiazul.

"La sensación de estar ahí adentro (en El Campín) es muy especial porque tu sientes que estás en lo que fue alguna vez tu segundo hogar, pero como protagonista, entonces tenía muchos sentimientos encontrados por estar en ese escenario en donde estuve muchas veces desde otra perspectiva y ahora defendiendo otros colores", añadió.

Volver a El Campín, pero para jugar con Millonarios: el sueño de Acosta

Este partido no era uno más en la carrera de Felipe Acosta, pues significaba su primer enfrentamiento con Millonarios en El Campín. Por eso, su familia y amigos sabían la importancia que tenía y lo acompañaron en la tribuna. Al final descargó su emoción por este momento especial en su carrera y se demostró a sí mismo que los sueños están para cumplirse. Ahora, espera cumplir uno bastante grande que le queda: volver al Campín jugando vestido de azul y blanco.

"Durante el partido me conectaba mucho con los cantos y con la gente, sentía que estaba ahí de alguna forma porque muchos amigos y familiares estaban ahí, era muy especial. Al acabar el partido hubo un mix de emociones ahí que salieron a flote, fue muy bonito y especial para mi, lo voy a recordar por siempre. Ojalá en algún momento pueda tener la oportunidad de hacerlo desde otra perspectiva, pero la verdad es un recuerdo muy bonito que me quedó", concluyó.