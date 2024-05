Rodallega volvió a hablar de la Selección Colombia: “No entendí por qué me dejaron de llamar”

Para nadie es un secreto que uno de los jugadores que ha sorprendido por su gran rendimiento en la presente liga colombiana es Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, y quien en la actualidad comparte el liderato de la tabla de goleadores con Carlos Bacca y Leonardo Castro con diez anotaciones cada uno.

Ante su gran rendimiento, Hugo Rodallega se ha convertido en uno de los líderes de Independiente Santa Fe en la presente temporada, además de ser el hombre de confianza de Pablo Peirano, teniendo en cuenta que se ha convertido en el gol del cuadro cardenal en el inicio de los cuadrangulares finales.

Hugo Rodallega habló de su rendimiento en Independiente Santa Fe

Tras su gran momento en el cuadro bogotano, Hugo Rodallega habló con ESPN sobre la actualidad de Independiente Santa Fe, dando su punto de vista de por qué el equipo de Pablo Peirano se ha convertido en uno de los fuertes candidatos para quedarse con la primera estrella del fútbol colombiano en el 2024.

“Creería que cambió muchísimo el tema de la mentalidad, el convencimiento del jugador, todo esto viene desde una base que tiene el profe y sus ayudantes. Intentan en el día a día tomarnos muy en serio, hacer mucho énfasis en lo que se quiere trabajar con nosotros como equipo e individualmente él intenta sacar lo mejor de cada uno (…) Tenemos ambición, ganas y deseos de triunfar, queremos entrar en la historia de Santa Fe y solo se consigue con un título”, aseguró Hugo Rodallega.

Hugo Rodallega tocó la herida de la Selección Colombia

Otro de los temas que tocó Hugo Rodallega fue el tema de la Selección Colombia, el cual muestra su tristeza por no hacer parte de las convocatorias del combinado nacional en años anteriores, a pesar de ser uno de los delanteros colombianos con mejor proceso en el fútbol del exterior en su momento.

“Me quedó una espina grande por ese momento. Yo hice todos los procesos y méritos, estaba marcando muchos goles en Europa. Nunca entendí por qué dejaron de llamarme, pero es tiempo pasado, no voy a hacer énfasis en eso”, añadió el delantero de Independiente Santa Fe.

Además, dejó ver su frustración por no jugar un Mundial de fútbol: “Si me queda eso de no haber podido ser parte de una de esas Selecciones que jugó el Mundial. Si hablamos de méritos, en mi posición tuve un año que fui máximo goleador colombiano en Europa y no es fácil, no lo reconocieron. Uno se pregunta qué pasa, pero el cuerpo técnico de ese momento seguro tenía sus motivos por los que yo no podía ser parte de la Selección, pero ya me quedará esa espina eterna”.