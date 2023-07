Felipe Aguirre reveló la falla más importante de Atlético Nacional: “No teníamos humildad”

Atlético Nacional atraviesa una etapa complicada y confía que de la mano de William pueda enderezar su rumbo. Después de haber perdido la final contra Millonarios, el club 'verdolaga' quedó golpeado y hay situaciones complicadas con algunos referentes como Jarlan Barrera y Yerson Candelo. Pues bien, Felipe Aguirre quiere 'darle vuelta a la página' y enfocarse en los retos que se avecinan: comiendo de la liga 2023-II y el duelo contra Racing por los octavos de final de Copa Libertadores.

El central antioqueño, quien conformó una sólida zaga defensiva junto a Cristian Zapata, reconoció que el cuadro antioqueño tiene que "ser más humilde".

“Hay que ser más humildes en la cancha cuando hay una corrección, tener la capacidad de asumir y cambiar lo que está mal, en lo que se está fallando. Muchas veces durante el torneo pasaba eso y no teníamos esa humildad, nos llenábamos de egocentrismo y soberbia, no aceptábamos críticas ni correcciones. El fútbol es de 11 que están en la cancha, más los que están en el banco y los que no convocan, es en equipo, no es el tenis que es individual; sin cohesión no se va a lograr nada”, empezó diciendo Aguirre en una rueda de prensa antes del partido de este domingo contra Once Caldas, en Palogrande.

El central paisa, de 26 años, quien regresó al Atanasio Girardot después de jugar para Itagüí Leones, Celaya y Montevideo Wanderers, habló de William Amaral, el exasistente técnico de Paulo Autuori, quien, de momento, quedó al frente del 'rey de copas'.

"Es muy buen técnico"

“El profe William es muy buen técnico, cuando era asistente de Autuori lo hizo muy bien. Es de las personas que se acerca y es honesto. Todos son diferentes, cada quien tiene su esencia. Lo importante es que cada uno replantearse, saber qué hizo bien y mal y poder corregirlo. Eso nos traerá cosas buenas para este semestre”, agregó el defensor antioqueño.

Sobre la serie contra Racing por Copa Libertadores

“Desde la clasificación sabíamos que los octavos de Copa Libertadores son a muerte. Jugamos frente un gran rival como Racing, es un partido muy importante. Tenemos que seguir adelante, estamos en Nacional. Miraremos en que fallamos, trabajar en en ello y pensar en lo que se viene”, concluyó.