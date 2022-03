¿Quién los adopta? Jugadores colombianos en Rusia podrán jugar con otro club

Siguen las diferentes medidas por parte del deporte por la invasión de Rusia a Ucrania, en esta oportunidad la FIFA toma una medida para los diferentes jugadores extranjeros que participan en estas ambas ligas.

Luego de darse a conocer la suspensión de los diferentes equipos rusos en las competiciones europeas y la eliminación de la Selección de Rusia del Mundial de Catar 2022, la FIFA dio a informar este lunes, que los jugadores extranjeros que quieran suspender sus contratos con los diferentes clubes lo podrán hacer, además de ser fichados por cualquier club del mundo hasta el 30 de junio del 2022. De igual forma lo harán los jugadores extranjeros de Ucrania.

Lea también: ¡Última instancia! Rusia irá al TAS por la exclusión del Mundial de Catar-2022

“La suspensión de un contrato según los párrafos anteriores significará que los jugadores y entrenadores serán considerados "sin contrato" hasta el 30 de junio de 2022 y, por lo tanto, tendrán la libertad de firmar un contrato con otro club sin enfrentar consecuencias de ningún tipo”, afirmó en el comunicado.

Esta decisión se tomó para proteger a los jugadores extranjeros que están es están en la guerra que se vive en Europa. Además, alargó el plazo para que estos jugadores puedan firmar con cualquier otro club del mundo hasta el 7 de abril, pudiendo tener minutos en lo que queda del primer semestre del 2022.

Lea también:¡En desacuerdo! Spartak de Moscú reaccionó a la decisión de UEFA

De esta manera los colombianos, Wilmar Barrios (Zenit), Jorge Carrascal (CSKA Moscú) y Jhon Córdoba (Krasnodar) comenzarán a buscar club para sumar minutos hasta que termine la temporada 21/22. Aunque Córdoba seguirá su proceso de recuperación en Barcelona, donde estará 4 semanas por fuera de las canchas.

FIFA adopts temporary employment and registration rules to address several issues in relation to war in Ukraine



▶️ https://t.co/odNLmadIcs pic.twitter.com/SvLubX3Z5c