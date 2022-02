FIFA y UEFA suspenden a Rusia y sus equipos de las competencias internacionales

Se siguen conociendo las diferentes consecuencias de lo que fueron los ataques de Rusia frente a Ucrania, luego de darse a conocer que la FIFA ordenó a Rusia a jugar como Federación de fútbol rusa, ahora se informó la suspensión todos los equipos rusos y de las diferentes selecciones rusas de todas las competencias de UEFA Y FIFA.

El máximo ente del fútbol mundial dio a conocer este lunes, la decisión de suspender a la selección nacional rusa de las competiciones internacionales, incluido el Mundial, en reacción a la invasión rusa en Ucrania, además de expulsar a los equipos rusos de las competencias de la UEFA.

En trabajo conjunto entre la FIFA y la UEFA, se tomó esta decisión, que dejo por fuera del Mundial de Catar-2022 a Rusia y no podrá participar en las diferentes competiciones internacionales hasta "nuevo aviso".

“la FIFA y la UEFA han decidido hoy conjuntamente que todos los equipos rusos, ya sean equipos representativos nacionales o equipos de clubes, serán suspendidos de participar en las competiciones de la FIFA y la UEFA hasta nuevo aviso”, agregó en el comunicado oficial

Los rusos debían disputar un partido de repesca el 24 de marzo contra Polonia, pero los polacos han repetido en varias ocasiones que rechazarán disputarlo, incluso en un terreno neutral, además con esta decisión Polonia estaría entre las selecciones que estarían en Catar.

Otra repercusión sobre la decisión de la FIFA y la UEFA es exclusión del equipo femenino de Rusia de la Eurocopa en julio en Inglaterra, donde debería enfrentarse a Países Bajos, Suecia y Suiza durante la fase de grupos.

Vale destacar que la decisión de la UEFA afectó también al Spartak de Moscú, emparejado en octavos de final de la Liga Europa con el RB Leipzig.

La FIFA siguió la posición del Comité Internacional Olímpico (COI), que ha recomendado el lunes a las federaciones internacionales "no invitar" a los atletas y equipos rusos y bielorrusos en las competiciones deportivas internacionales.

