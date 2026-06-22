Figura de poderosa selección sufrió lesión y se perderá el resto del Mundial 2026

El pasado 20 de junio, en el Estadio Toronto, Alemania enfrentó a Costa de Marfil por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial.

Ambas selecciones habían ganado en sus debuts y, por lo tanto, necesitaban un nuevo triunfo para asegurar la clasificación.

Los marfileños le jugaron a los alemanes de igual a igual desde el primer minuto y se adelantaron en el marcador con una anotación de Kessié (30').

Sin embargo, la selección alemana despertó en el segundo tiempo y, sobre la hora, remontó con goles de Deniz Undav (68' y 90+4').

No obstante, a pesar de la clasificación, Alemania quedó con una gran preocupación porque una de sus figuras se lesionó y el parte médico no fue favorable.

Nico Schlotterbeck, defensa de la Selección de Alemania, se lesionó y quedó afuera del Mundial 2026

En el minuto 46 del partido vs. Costa de Marfil, Nico Schlotterbeck tuvo que ser sustituido por Rüdiger debido a una molestia en el tobillo.

Además, se sometió a estudios de rigor y, finalmente, el Borussia Dortmund, su club, anunció que estará fuera de las canchas durante algunos meses.

"Nico Schlotterbeck sufrió una lesión del ligamento colateral medial en el tobillo izquierdo durante el partido de la selección alemana contra Costa de Marfil", indicó el Borussia Dortmund en sus redes sociales.

"Estará varios meses fuera, tanto para la selección como para el Borussia Dortmund. ¡Estamos a tu lado, Schlotti!", se agregó.

¿Cuándo y contra quién será el próximo partido de Alemania en el Mundial 2026?

La Selección de Alemania volverá a tener actividad en el Mundial 2026 el próximo 25 de junio de 2026.

Su rival será Ecuador, que necesita ganar para no quedar eliminado del torneo más importante de selecciones.

Además, este encuentro se disputará en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia).