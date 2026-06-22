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🔴EN VIVO🔴 Francia vs. Irak, por el Mundial 2026: siga aquí el partido en directo

Francia quiere asegurar su clasificación, mientras que Irak busca sus primeros tres puntos. ¡Conéctese con las emociones!

Nicolás Forero

junio 22 de 2026
02:45 p. m.
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La Selección de Francia, que le ganó 3-1 a Senegal en el debut del Mundial 2026, jugará la segunda fecha este lunes 22 de junio.

Su rival será Irak, que en el primer partido enfrentó a la Noruega de Haaland y perdió 1-4.

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Este partido se disputará en el Estadio Filadelfia, en Pensilvania, Estados Unidos, ante un poco más de 67.000 espectadores.

¿Cómo llega Francia al segundo partido del Mundial 2026 vs. Irak?

En sus últimos tres partidos, la Selección de Francia ha conseguido dos victorias y una derrota.

El 4 de junio, en un partido amistoso, los dirigidos por Deschamps enfrentaron a Costa de Marfil y perdieron 2-1. Los goles de los marfileños fueron de Doué (53') y Diallo (84'), mientras que el descuento francés fue de Cherky (45').

Posteriormente, Francia, en otro partido amistoso, se midió contra Irlanda del Norte y ganó 3-1 con un triplete de Michael Olise (43', 49' y 75').

Y, en el inicio de la Copa del Mundo 2026, la Selección de Francia, tras un primer tiempo muy disputado, se impuso 3-1 vs. Senegal con celebraciones de Mbappé (66' y 90+6') y Barcola (82').

¿Cómo llega Irak al partido vs. Francia, por la segunda fecha del Mundial 2026?

Irak enfrentará a Francia tras sumar un empate y dos derrotas en sus últimos tres partidos.

El 4 de junio, la Selección de Irak jugó contra España y terminó empatando 1-1.

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Después, el 9 de junio, enfrentó a Venezuela y cayó 2-0 tras quedarse con un jugador menos.

Y, en su debut mundialista, llegó a estar 1-1 con Noruega, pero finalmente perdió 1-4 con una actuación soñada de Erling Haaland.

Así está el grupo de Francia e Irak en el Mundial 2026

Francia e Irak se encuentran en el grupo I, que hasta el momento está siendo liderado por Noruega.

El panorama está así:

  1. Noruega: 3 puntos (+3).
  2. Francia: 3 puntos (+2).
  3. Senegal: 0 puntos (-2).
  4. Irak: 0 puntos (-2).
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