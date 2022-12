Léider Berrío: "Estamos haciendo grande al Pereira, soñamos con ser campeones"

En pocas horas el Deportivo Pereira puede hacer historia al levantar el primer título de su palmares. Alejandro Restrepo es la cara visible de este proyecto que va por un camino prometedor y que en tan solo seis meses puede ver el oasis en abundancia.

No son figuras consagradas, pero el arsenal de este equipo está conformado por un ejercito de guerreros jóvenes que se han adaptado a la perfección al estilo del fútbol moderno que practica Restrepo. Todos atacan, todos defienden. Correr y jugar, meter y crear. Todos tan alineados para ser el 'jugador total que algún día promulgó Johan Cruyff, con algunas diferencias de épocas, claro.

Dentro de ese estilo con transiciones rápidas para atacar y armado rápido para volverse un bloque férreo en defensa, Léider Berrío destaca por su presencia indispensable. Hasta hace seis meses era un futbolista del montón, pero ahora es de los mejores de la liga y resalta más porque todo Batman tiene su Robin, y eso es este volante para Leonardo Castro, el que se roba todos los focos hoy en Pereira.

Berrío es todo un 'warrior' del medio campo. Habrá que ver el mapa de calor de cada uno de sus partidos, pero hace presencia en cada rincón de la cancha. Defiende, ataca. Roba balones, asiste y mete goles. Un 'box to box' completísimos, de esos que no se ahora una gota de sudor, pero que hace ver a un equipo de fútbol más alegre: juega y hace jugar. Como salido de una favela brasileña.

"Soy un jugador que ayuda defensivamente y es ordenado en la táctica, pero que también se desprende para acompañar a los dos delanteros y darles la idea, brindando impulso al equipo desde adelante. Mi potencia, mi inteligencia y mi técnica me ha ayudado a cumplir con tres posiciones distintas dentro del partido y así ha sido desde mi formación. No es algo del otro mundo, sino que lo he potenciado ahora con el profe Alejandro. Me ha dado libertad dentro del campo", dijo Berrío en diálogo con NoticiasRCN.com en la previa de la final de esta noche.

Léider es un volante ofensivo de 24 años. Nació en la vereda El Tapado, en el municipio de Montería. Creció junto a sus padres Moisés Berrío y Nora Peña, sus dos hermanos y más familiares. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en la academia Pasesport. Más adelante estuvo en Selección Córdoba y lo llamaron para un microciclo de la Selección Colombia sub-17. Tuvo una breve aventura en España para probarse en el Munera CF y después regresó al país, en donde hizo el proceso sub-20 con Real Santander.

En el equipo santandereano hizo su debut como profesional en septiembre de 2018. Este año llegó al Pereira con la mochila llena de ilusiones para hacer gran papel y darse a conocer como buen jugador que es. En poco tiempo se volvió indispensable para Alejandro Restrepo y hoy es una de las grandes figuras del 'matecaña', que al igual que Léider , solo piensa en escribir su historia con letra dorada en los libros del fútbol colombiano.

"Mi sueño más grande es ser campeón y marcar el gol que haga la historia en este club. No pienso en futuro, solo en corto plazo; quiero ser campeón", dice, con una sonrisa en el medio que dibuja el tamaño de su ilusión.

¿Cómo está el grupo ad portas de una final histórica?

Hay mucha tranquilidad y armonía en el grupo. Somos jugadores jóvenes que estamos disputando nuestra primera final, pero también hay varios con mucho recorrido. No estamos ansiosos, al contrario, hay mucha felicidad de disfrutar este momento y de estar cerca de hacer historia".

¿Qué les ha dicho Alejandro Restrepo sobre cómo afrontar este partido?

La idea que ha mostrado el profe a lo largo del semestre ha sido la misma: ser un equipo ordenado tácticamente, de muchas transiciones, pero que también puede tener la pelota. Además, arriba contamos con dos delanteros como Leo Castro y Brayan León, que están haciendo mucho daño. No tenemos que cambiar nada para esta final y menos en casa porque es la idea que nos ha llevado hasta acá.

¿Se imaginaba llegar tan rápido a la posibilidad de ser campeón?

Lo añoré siempre desde chiquito, pero sinceramente fue una verdadera sorpresa cuando hace poco miré todo lo que he conseguido en estos seis meses. Llegar a una final es algo que no me esperaba, pero es fruto del trabajo que hemos venido mostrando como grupo. Es un sueño que se cumplió rápido. Uno ve a estos equipos para potenciarse y luego ir a uno grande, pero uno no se da cuenta que se puede potenciar para volver grande a un equipo y es lo que estamos haciendo con Pereira.

¿Hay un 2023 del Pereira sin Léider Berrío? En América de Cali gusta su nombre...

La verdad no hay nada por ahora. Mi representante es el que maneja eso y hasta ahora no nos hemos comunicado porque mi prioridad es ser campeón y después sí definir el futuro.