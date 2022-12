David González no baja los brazos: "El partido del miércoles será espectacular"

Después de disputada la final de ida de la Liga BetPlay, muchos pueden decir que, a pesar del empate 1-1, Deportivo Pereira fue el gran ganador porque definirá en casa el título el próximo miércoles y todo en igualdad de condiciones.

En cambio, Independiente Medellín, que por experiencia, recorrido y nómina llegaba como favorito a esta llave, no pudo marcar la diferencia en su estadio y ahora tendrá que remar contra la corriente de visitante.

Más allá de la preocupación que podría generar esto entre los hinchas, David González dio un parte de calma, pues consideró que sus dirigidos hicieron un gran partido y pudieron llevarse la victoria a no ser de Harlem Castillo, que tuvo una noche monumental para evitar la caída 'matecaña'.

"Más allá de la actuación del arquero, de las opciones que no concretamos, yo creo que este ha sido el mejor partido que hemos jugado, me voy contento por lo que mostraron los jugadores en la cancha, contra un rival que no está acá por suerte, nadie les regaló nada (...) al terminar el partido en Pasto, me preguntaban sobre cuál era el rival que prefería, yo les dije que fuera el mejor y este Pereira demostró que fue el mejor. Me encanta una final como esta, el partido que viene el miércoles será espectacular", dijo González en rueda de prensa.

"Aunque el equipo está jugando bien, promediando los 30 minutos del segundo tiempo, hay desgaste y buscamos piernas frescas, a los que entran les tenemos confianza que van a resolver. Con Miguel Monsalve estábamos buscando una mayor amplitud e interiorizar. Vladimir Hernández estaba jugando más al centro y Felipe Pardo estaba en la otra banda jugando bien", añadió.

David González destacó el nivel de la final

Aunque Medellín se llevaba el rótulo de favorito en la final, Pereira demostró por qué llegó a esta instancia y mantuvo su estilo de juego que ha mostrado durante todo el semestre, haciendo que el partido de ida estuviera a la altura de las circunstancias y fuera de alto nivel.

"Desde mi perspectiva, me voy lleno, ha sido una final digna. A mucha gente le hubiese gustado que otros equipos la jugaran, pero estamos nosotros. Hemos aplicado la idea, los comportamientos fueron como se los pedimos", dijo.

Y continuó: "gran parte del partido tuvimos controlado al rival, anotamos. El resultado pudo haber sido otro, pero así es esto y hay que mirarlo con el resultado positivo, hay que jugarlo igual, con los dientes apretados (...) hubo un momento después del gol, que cambió el transcurso del partido. Teníamos nuestro momento en ataque y después del gol, por cualquier razón, cambió el juego, Pereira reaccionó. Una de las instrucciones antes del penal de Andrés Cadavid era bajar el ritmo".

Ahora Independiente Medellín tendrá el duro reto de buscar el título fuera de casa y sin el respaldo de su público. El ambiente estará en contra, pero David González confía en la capacidad de sus jugadores y en el rendimiento que han mostrado jugando de visitante a lo largo de la temporada.

"A lo largo del torneo hemos visto que fuera de casa hemos ido a buscar el partido. Seguramente tendremos variantes, pero no hay nada que cambiar, estamos convencidos con nuestra idea", concluyó el entrenador.

Le puede interesar: Juan Cruz Real dio detalles de su salida del Junior y relación con Carlos Bacca