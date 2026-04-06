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Dimayor reveló fixture completo de la Liga BetPlay 2026-II

La Dimayor dio a conocer en las últimas horas el que será el fixture oficial de la Liga BetPlay 2026-II.

Nacional
Foto: @nacionaloficial

Noticias RCN

junio 04 de 2026
11:58 a. m.
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El fútbol colombiano comienza a preparar una nueva historia. En las últimas horas, la Dimayor dio a conocer el fixture oficial de la Liga BetPlay 2026-II, torneo que reunirá nuevamente a los clubes del país en la lucha por una nueva estrella y que marcará el regreso del tradicional sistema de cuadrangulares semifinales.

Con la publicación del calendario, los equipos ya conocen el orden de sus compromisos a lo largo de las 19 jornadas de la fase todos contra todos. Aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta en la que comenzará la competencia, las instituciones ya tienen claridad sobre los rivales que enfrentarán en cada una de las jornadas del campeonato.

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La oficialización del fixture permite a los clubes avanzar en la planificación deportiva, logística y administrativa de un semestre que promete ser exigente tanto para los equipos que disputarán torneos internacionales como para aquellos que buscarán asegurar su clasificación a las fases definitivas.

Además, la expectativa entre los aficionados aumenta a medida que se acerca el inicio de una nueva edición de la Liga BetPlay, una competición que volverá a desarrollarse bajo un formato conocido por los seguidores del fútbol colombiano.

¿Por qué regresan los cuadrangulares semifinales?

Uno de los cambios más importantes respecto al campeonato anterior tiene que ver con la fase final. Después de que en el primer semestre de 2026 se utilizara un sistema de playoffs, la Dimayor decidió retomar los cuadrangulares para definir a los finalistas del torneo.

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La modificación responde principalmente a las condiciones especiales que tuvo el calendario durante la primera parte del año. Debido a la realización de la Copa del Mundo, fue necesario ajustar los tiempos de competencia para garantizar que el campeonato concluyera antes del inicio del certamen internacional.

Ahora, con una programación menos apretada, el fútbol colombiano podrá volver al modelo que ha utilizado durante varias temporadas y que suele generar una intensa disputa por los cupos a la gran final.

Los clubes ya preparan el camino hacia el título

La publicación del fixture marca el inicio de una nueva etapa para los equipos. Entrenadores, jugadores y directivos ya analizan la secuencia de partidos para planificar estrategias, administrar cargas físicas y definir objetivos de cara al segundo semestre.

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Cada jornada tendrá una importancia especial en una competencia que históricamente se caracteriza por su equilibrio. En Colombia, las diferencias entre los clubes suelen ser mínimas y una buena o mala racha puede cambiar por completo el rumbo de una campaña.

Mientras la Dimayor confirma la fecha oficial para el arranque del torneo, los aficionados ya comienzan a revisar el calendario y a proyectar los duelos más atractivos de la temporada. La Liga BetPlay 2026-II está cada vez más cerca y promete emociones desde la primera fecha hasta la definición del campeonato.

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