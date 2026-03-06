Edwin Cardona reaccionó a la goleada de Junior en la final de ida

Edwin Cardona rompió el silencio tras la goleada 3-0 que sufrió Atlético Nacional frente a Junior de Barranquilla en la final de ida de la Liga BetPlay I-2026. El volante envió un mensaje de confianza de cara al partido de vuelta y dejó una frase que rápidamente empezó a generar conversación entre los aficionados: “Nosotros no somos Tolima”.

La derrota en el estadio Romelio Martínez dejó a Nacional contra las cuerdas en la lucha por el título. Sin embargo, el experimentado mediocampista aseguró que la serie sigue abierta y que el equipo confía en remontar la diferencia cuando juegue en el Atanasio Girardot.

¿Qué dijo Edwin Cardona tras la goleada ante Junior?

Luego del pitazo final en Barranquilla, Cardona reconoció la superioridad del conjunto rojiblanco durante gran parte del compromiso y admitió que Nacional pagó caro sus errores.

Fue un partido perfecto para ellos y nos pasó factura. Ahora nos queda descansar. Tenemos 95 minutos para dar la vuelta. Sabemos que en nuestro estadio es diferente. Respetar al rival. Sé cómo compiten, expresó el futbolista en zona mixta.

El jugador también destacó que el escenario cambiará completamente en Medellín, donde Nacional contará con el apoyo de su afición y buscará una remontada que le permita conquistar una nueva estrella.

Las declaraciones del mediocampista llegaron en un momento de frustración para los hinchas verdolagas, quienes vieron cómo Junior aprovechó cada oportunidad para construir una ventaja contundente gracias al gol de Bryan Castrillón y al doblete de Luis Fernando Muriel.

¿Por qué Cardona mencionó a Deportes Tolima?

La frase que más llamó la atención surgió cuando fue consultado por antecedentes recientes de finales en las que Junior logró amplias diferencias en el partido de ida.

Cardona respondió recordando que Atlético Nacional tiene una historia distinta y aseguró que el equipo mantiene intacta la esperanza de revertir la serie.

Nosotros no somos el Tolima. Somos Atlético Nacional. Esto es diferente. Tratar de cuidarnos por la clase de jugadores que tienen, afirmó.

Sus palabras hicieron referencia a la final del segundo semestre de 2025, cuando Deportes Tolima cayó ampliamente en Barranquilla y posteriormente no logró remontar la serie en condición de local.

Ahora, el cuadro 'verdolaga' deberá demostrarlo en la cancha para salir campeones.

La final de vuelta se disputará el próximo 8 de junio en el estadio Atanasio Girardot. Junior llegará con una ventaja importante, mientras Nacional apostará por una remontada que mantenga viva la ilusión de sus hinchas.