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Polémicas arbitrales en la final de ida de la Liga BetPlay: Junior vapuleó a Nacional

Se registraron un par de polémicas arbitrales en la gran final de la Liga BetPlay entre Junior y Nacional.

Polémicas
Foto: Win Sports

Sergio García

junio 03 de 2026
07:04 a. m.
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Junior de Barranquilla dio un paso gigantesco hacia la conquista de una nueva estrella al imponerse con autoridad 3-0 sobre Atlético Nacional en el partido de ida de la gran final del fútbol colombiano. El conjunto rojiblanco aprovechó su localía en el estadio Romelio Martínez y mostró una versión contundente que le permitió construir una ventaja importante de cara al compromiso de vuelta.

Aunque el resultado parece acercar considerablemente el trofeo a las vitrinas del club tiburón, la historia del equipo antioqueño en instancias decisivas obliga a mantener la cautela.

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Atlético Nacional ha protagonizado remontadas memorables a lo largo de su trayectoria y cuenta con la experiencia suficiente para intentar revertir una serie que hoy luce muy complicada. Sin embargo, deberá mostrar una versión completamente distinta en el duelo de vuelta si pretende mantener viva la ilusión de conquistar el campeonato.

¿Hubo motivos para reclamar por las decisiones arbitrales?

Más allá del resultado, el compromiso dejó un par de acciones que generaron debate entre los aficionados verdolagas. La primera ocurrió sobre los 15 minutos del primer tiempo, cuando Junior ya estaba arriba en el marcador.

En esa jugada, el defensor Daniel Rivera impactó con su pie la pantorrilla de Alfredo Morelos en una acción que provocó evidentes muestras de dolor por parte del delantero. El árbitro Carlos Ortega consideró que la infracción merecía únicamente tarjeta amarilla y desde el VAR tampoco se realizó una revisión en campo. Aunque el contacto se produjo en una zona delicada, la acción fue interpretada como una jugada sin la intensidad suficiente para justificar una expulsión.

Las protestas de algunos sectores de Nacional se hicieron sentir en redes sociales, donde varios aficionados consideraron que la sanción pudo haber sido más severa. Sin embargo, desde el punto de vista reglamentario, la decisión arbitral encontró argumentos para mantenerse.

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El penalti que amplió la ventaja rojiblanca

La segunda acción polémica llegó apenas iniciado el segundo tiempo. Luis Muriel protagonizó una jugada individual dentro del área tras superar la marca de varios defensores y terminó cayendo luego de un contacto con César Haydar.

Las repeticiones mostraron que el defensor alcanzó a tocar con su rodilla el talón del atacante, provocando que perdiera estabilidad en plena carrera. Carlos Ortega señaló inmediatamente la pena máxima y la decisión fue respaldada por el VAR, que no encontró un error claro y evidente que justificara una intervención.

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Aunque la jugada también despertó inconformidad entre los seguidores del conjunto verde, las imágenes ofrecieron elementos suficientes para respaldar la determinación arbitral. Con ese penalti, Junior fortaleció una ventaja que terminó convirtiéndose en un contundente 3-0, un resultado que lo deja con un pie y medio en el título, aunque frente a un rival de la historia y el peso de Atlético Nacional, cualquier pronóstico definitivo todavía parece prematuro.

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