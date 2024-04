¿Dudas resueltas? Flamengo tendría lista la titular contra Millonarios sin tres figuras

Tanto Millonarios como Flamengo ajustan los últimos detalles para el debut en Copa Libertadores. Este martes en El Campín, ambos equipos le darán inauguración a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Por el lado del 'embajador', Alberto Gamero sigue definiendo la titular que pondrá ante las bajas que tiene el equipo, como la de Jorge Arias y también las dudas en el frente de ataque por la recuperación de Leonardo Castro. En el lateral izquierdo la incertidumbre pasa por si le seguirá dando la confianza a Jhoan Hernández o si se la jugará por Yuber Quiñones tras el buen partido que cumplió en esa posición contra Fortaleza.

Tite haría tres cambios en la titular de Flamengo contra Millonarios

De parte de Flamengo también hay varias incógnitas en la cabeza de Tite para la alineación titular, pero en este caso, para darle descanso a algunas de sus figuras. Por ejemplo, este lunes se conoció que Fabricio Bruno y Nicolás De La Cruz no serían de la partida debido a que en las últimas dos semanas han tenido un itinerario bastante apretado por los viajes a Europa para disputar la fecha Fifa con su respectivas selecciones nacionales (Brasil y Uruguay), en la que fueron inicialistas.

Ese rumor habría quedado confirmado tras la práctica que tuvo el 'mengao' en Bogotá en la tarde de lunes. De acuerdo al diario Globo Esporte, Fabricio definitivamente no será titular, pero en su lugar jugará ni más ni menos que David Luiz, quien a pesar de que no tiene la misma forma y el mismo nivel de hace unos años, sigue siendo un futbolista con mucha clase.

De La Cruz tampoco saltaría a la cancha de El Campín desde el 'vamos' y su puesto sería ocupado por Igor Jesús, pero esos dos no serían los únicos cambios en Flamengo. Otra alternativa que maneja Tite es no poner desde el inicio a Luiz Araújo, pues por la altura de Bogotá, el DT preferiría sacar provecho de su velocidad y habilidad para el remate del partido y no 'quemarlo' al principio. Este cambio aún no es seguro, pero en caso de darse, Bruno Henrique será su reemplazo.

Titular más probable de Flamengo para enfrentar a Millonarios

Así las cosas, Flamengo formaría de la siguiente manera para enfrentar a Millonarios: Agustín Rossi; Guillermo Varela, David Luiz, Léo Pereira y Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Igor Jesús (De La Cruz) y Giorgian De Arrascaeta; Luiz Araújo (Bruno Henrique), Everton Cebolinha y Pedro.