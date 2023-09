¿Se acabará la hegemonía de Max Verstappen en la Fórmula 1?: así quedó la 'qualy' del GP de Singapur

¿Será el Gran Premio de Singapur escenario del final de la hegemonía de Verstappen y los Red Bull en Fórmula 1 esta temporada? En problemas desde el inicio del fin de semana, el líder del Mundial Max Verstappen y su compañero Sergio Pérez saldrán muy por detrás del 'poleman' Carlos Sainz, el domingo en el trazado urbano de Marina Bay.

El neerlandés sólo logró el undécimo mejor tiempo, por delante de su compañero mexicano Pérez, que fue 13º.

"Simplemente viví un momento terrible", reaccionó el primero, vigente doble campeón del mundo, que investigado por haber obstaculizado a otros pilotos en pista y en la vía de boxes durante las calificaciones. Finalmente no fue sancionado en la parrilla.

Fue la primera vez desde el Gran Premio de Rusia en 2018 que ningún Red Bull disputa la última sesión de calificaciones, donde se dirime la pole, y que sólo los diez pilotos más rápidos de la Q2 (donde fueron eliminados los Red Bull) pueden correr.

Esta temporada, Verstappen partió desde la decimoquinta plaza del Gran Premio de Arabia Saudita, su peor resultado en 2023, debido a un problema en su monoplaza. Entonces finalizó la carrera segundo detrás de Pérez. ¿Un buen augurio para la carrera de mañana?

Sabiendo de la dificultad de adelantar en carrera, el principal interesado no se mostró optimista: "No esperamos gran cosa para mañana, no se puede adelantar mucho en este circuito, y normalmente tenemos una ventaja de ritmo, pero aquí no la tendremos", declaró.

- Segunda pole consecutiva para Sainz -

Y si le van más las cosas a Red Bull se abre el abanico de opciones de éxito para el resto. Comenzando por Ferrari y su piloto Carlos Sainz, quien firmó bajo la calurosa noche de Singapur su segunda pole consecutiva después de la lograda en Italia a comienzos de septiembre.

Muy cómodo al volante de su Ferrari, partirá el domingo delante del británico George Russell (Mercedes) y de su compañero, el monegasco Charles Leclerc, tercero.

Con la escudería austríaca muy relegada, "es la mejor oportunidad que tenemos de batirlos desde el inicio de la temporada", se esperanzó Leclerc.

En efecto, desde el inicio de curso, Red Bull ha ganado todas y cada una de las 14 carreras disputadas, con 12 victorias para Verstappen, las diez últimas de forma consecutiva, lo que le permitió apuntarse un récord tras la carrera de Italia.

El domingo, Red Bull dispone de una primera ocasión para lograr un segundo título consecutivo en el Mundial de constructores, pero para lograrlo será necesario que sus pilotos terminen en las dos primeras posiciones.

Al mismo tiempo, si Mercedes, segundo del Mundial, no suma ningún punto (o uno solo si Red Bull se hace con el punto de la vuelta rápida), Red Bull se proclamará así campeón por sexta vez de su historia.

Un escenario sin embargo poco probable. Sería necesario entonces esperar al GP de Japón en Suzuka el próximo fin de semana para ver ampliadas las opciones de título de Red Bull.

- Accidente de Stroll -

La primera parte de las calificaciones (Q1) se vio marcada por la violenta salida de pista de Lance Stroll.

En su última vuelta rápida de la Q1, para asegurarse una plaza en el Top 15, sinónimo de pasar al Q2, el canadiense chocó violentamente contra el muro a plena velocidad, arrancando una gran parte de la parte delantera izquierda de su Aston Martin.

El piloto, que estuvo cerca de ser embestido por un McLaren que le seguía, salió indemne de su monoplaza, pero de todas maneras fue conducido al centro médico para exámenes por precaución.

Si es declarado apto por los médicos para el Gran Premio del domingo, Stroll saldrá desde la vigésima y última posición en la parrilla de salida.

Ante la dificultad para adelantar en carrera, las posiciones en la parrilla y la calidad de las salidas podrían ser cruciales para la carrera.