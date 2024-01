Frank Fabra rompió el silencio sobre polémica en Libertadores: "Estaba dolido"

Desde hace meses que los hinchas de Boca Juniors piden con insistencia la salida de Frank Fabra del club. Al colombiano no le perdonan su infantil expulsión en la final de la Copa Libertadores contra Fluminense.

Fabra vio la roja por una agresión en el rostro a Nino mientras se reclamaba un penal, y en adelante, se ha acrecentado una ola de críticas al jugador que ya venía de tiempo atrás por la inconsistencia en su nivel. Incluso, en Argentina han asegurado que desde el propio club entienden que habría ciclo cumplido.

Mientras se define su futuro, Fabra fue titular y jugó los 90 minutos en el debut de Boca Juniors en la liga de Argentina. El 'xeneize' empató sin goles en su visita a Platense y al final del partido, el lateral habló y rompió su silencio sobre esa expulsión en la Libertadores que sigue marcando su relación con la hinchada hasta el día de hoy y explicó por qué reaccionó de esa manera.

"No me había gustado hablar. Cometí un error que fue la expulsión, estaba dolido por el penal y ahí empieza mi alegato contra el árbitro y contra el jugador de ellos que me empezó a decir que no me tirara. Me hago cargo de mi error y vamos a seguir trabajando para mejorar", dijo.

"COMETÍ UN ERROR QUE FUE LA EXPULSIÓN..." Frank Fabra habló sobre la final de la CONMEBOL #Libertadores y la jugada que lo tuvo como protagonista.



Las disculpas de Fran Fabra llegan en un momento en el que es muy posible que cierre su etapa en Boca Juniors. Portland Timbers de la MLS habría entablado diálogos en la última semana y estaría meditando presentar una oferta oficial en los próximos días. En tanto, el club argentino estaría abierto a dejar ir al colombiano entendiendo que la relación está desgastada.

El lateral izquierdo está cumpliendo ocho años desde su arribo a Boca en enero de 2016 en los que ha ganado nueve títulos, sin embargo, muchos lo critican por haber hecho parte de los planteles que perdió dos finales de Libertadores, la de 2018 y la última con Fluminense en 2023.