Entrenador que golpeó a árbitro en Pereira pidió disculpas por lo acontecido: “Estoy arrepentido”

Durante los últimos días, se dio a conocer por medio de las redes sociales un video que ha generado consternación en el fútbol colombiano, pues se conoció que el entrenador de Real Vallecaucano propinó una fuerte golpiza a un juez tras no compartir las decisiones tomadas durante un compromiso en la ciudad de Pereira.

Ante lo acontecido en la ciudad de Pereira, Juan Carlos Ortega, entrenador del Real Vallecaucano, habló con Telepacífico, mostrándose arrepentido por lo acontecido con juez del partido, afirmando que se dejó llevar por la rabia por lo que ocurrió en el juego de la liga nacional y que al parecer afectó al equipo vallecaucano.

“Arrepentido, estoy muy arrepentido de lo que ha pasado. Yo soy un ser humano como cualquiera, pero pido disculpas. Ya con esto me toca hacerme a un lado, respetar la institución y a la gente del fútbol”, aseguró el entrenador en conversaciones con el medio en mención sobre lo ocurrido en Pereira.

Además, dejó claro que los jueces tuvieron diferentes comentarios ofensivos y racista contra los jugadores del Real Vallecaucano, motivo por el cual, tuvo una inesperada reacción al finalizar el compromiso, puesto que durante el compromiso fueron constantes los irrespetos contra sus dirigidos.

“El árbitro todo el partido lo que hizo fue verbalmente decirles a los muchachos cosas como ‘niñas’ y ‘arrimados’. Y hubo algo que para mí fue complicado sobre racismo. Igual, no me voy a excusar con eso tampoco. Solo quiero decirle a la gente que me perdone. Soy un ser humano y tengo familia”, añadió el entrenador.

Juez teme por su vida tras lo acontecido en Pereira

Por otro lado, el juez que fue identificado como Brandon Alandete aseguró que sufrió algunos problemas en sus costillas, moretones e hinchazón en uno de sus ojos, pero lo que más le preocupa es su vida, ya que afirmó que teme que sea agredido nuevamente.

“Tengo miedo de volver a pitar, pero tengo más miedo en que terminen lo que hicieron. Mi mamá no está tranquila si salgo, porque no sabe lo que pueda pasar”, finalizó el juez afectado por el entrenador y jugadores del equipo vallecaucano.

