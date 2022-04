Jhon Duque y su reacción tras el accidente de Freddy Rincón: “no lo podía creer”

El mundo del fútbol sigue a la expectativa sobre el estado de salud de Freddy Rincón, luego de sufrir un fuerte accidente el lunes 11 de abril, al momento que en el vehículo que se movilizaba se estrellara con un bus del servicio público de la ciudad de Cali, dejando gravemente herido al exfutbolista de la Selección Colombia.

Varios referentes del fútbol nacional e internacional se han pronunciado sobre el estado de salud del ‘coloso de Buenaventura’, uno de ellos fue Jhon Duque, jugador de Atlético Nacional, que habló en exclusiva con NoticiasRCN. com, refiriéndose al que fue en su momento su ‘profesor’ en su estadía en Millonarios.

En primera instancia, Duque se refirió a lo que representa Freddy Rincón, en su trayectoria deportiva.

“Desde que era un niño, era un gran referente para mí, era ese jugador de fútbol que nos movía, nos hacía disfrutar en la Selección, muchas veces nos hizo estar pendiente del fútbol brasileño, recuerdo mucho cuando él llegó a Brasil, yo me ponía a ver los partidos del fútbol brasileño, donde él siempre salía figura, me hacía sentir muy orgulloso y era una motivación e inspiración para mí”, agregó el bogotano.

De igual forma, Duque recordó ese momento que Freddy Rincón fue el asistente técnico de Millonarios y dejo ver la relación que nacido desde su llegada a las 'toldas' embajadoras.

“Era una relación muy cercana, él era el puente de comunicación entre la plantilla y el cuerpo técnico, es una persona humilde, contaba sus historias para que nosotros aprendiéramos y no cometiéramos los mismos errores, él quería ser una guía para nosotros”, señaló el volante.

Por otro lado, Duque dejó claro que Freddy Rincón fue una persona muy importante en su carrera deportiva, gracias a algunos consejos que le dio como deportista y como ser humano, para tener una trayectoria exitosa.

“Los consejos como deportista me inculcó la humildad, siempre me exigía que pisará el área contraria, me decía que eso era un plus para un volante de marca, gracias a esos consejos, tuve otra oportunidad de ver el juego. Ya en lo personal aprendí que todos somos seres humanos, que tenemos un mundo aparte del fútbol, me hizo sentir más humano, siento que es una persona que tiene mucho para enseñarnos como persona”, dijo Duque.

Por último, el jugador de Atlético Nacional contó como se enteró del accidente de Freddy Rincón y aprovechó para mandar un sentido mensaje de apoyo al exjugador del Real Madrid y sus familiares, para superar este momento tan difícil.

“Cuando me enteré del accidente, pensé que era mentira, no lo podía creer, se veía bien cuando presentaba los programas. Desde lo lejos espero que vaya evolucionando de la mejor manera, que lo volvamos a tener con nosotros. Freddy es un gran ser humano y merece vivir muchos años más y nosotros tenemos que disfrutar más a Freddy, tiene que aferrarse mucho a Dios”, finalizó el jugador de Atlético Nacional.

Detalles del estado de salud de Freddy Rincón

Según lo informado por el familiar, Freddy Rincón sigue estando en una situación muy cítrica, teniendo en cuenta que fue la persona que recibió el impacto del bus, además de tener algunas consecuencias del accidente sufrió en años anteriores, donde también sufrió un golpe en la cabeza y tuvo ser intervenido quirúrgicamente.

Además, informó que su sobrino, Sebastián Rincón, es la persona que desde su llegada se puso al frente de la situación de Freddy Rincón.