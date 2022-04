Freddy Rincón y el futbolista al que le tenía más cariño

El fútbol y Colombia aún llora la partida de uno de sus grandes ídolos como Freddy Rincón y aunque su partida deja muchos corazones rotos, sus amigos más cercanos recuerdan de la mejor manera al ‘Coloso de Buenaventura’.

Maritza Saa, una de las mejores amigas y conocida como la ‘manita’ de Freddy Rincón, contó lo que pasó el domingo, un día antes del accidente.

“Cuando mis hijos llegaron ese domingo, él (Freddy) ya estaba abajo (en donde Hárold Saa). Siempre se daban la mano fuerte e intentaban ver quién apretaba más. Ese día le dijo a mi hijo: ‘mi muchacho, ya está apretando fuerte’. Mi hijo me dijo luego: ‘mi tío me pegó una mirada, ese día’, y a mí también, porque yo no tomaba, y ese domingo Freddy me dijo ‘béselo, béselo’ (al trago), entonces me tomé dos sorbitos. A mi hijo, como es gordito, le decía ‘bagre en salsa’ y le apretaba duro los gorditos”

Además, la ‘manita’ de Rincón contó algunas infidencias del exjugador, donde aseguró que el ‘Coloso de Buenaventura’ era feliz cuando los visitaba, en declaraciones a El País de Cali.

“Esta casa (las 4 plantas de los Saa) era también de él. Me decía: ‘manita, guárdeme aguapanela con leche, pero que la leche quede bien abajo’, a él le gustaba la leche Klim y me pedía que se la comprara entera. Yo le echaba casi la mitad del tarro y él traía los panes. También me llamaba a encargarme los pescados: ‘Manita, consígamelos, que cuando llegue, allá le doy”, y además reveló una anécdota con Rincón, en donde confesó a cuál futbolista quería más.

Freddy Rincón y su afecto por Óscar Córdoba

“De las muchas anécdotas que tengo con Freddy, recuerdo que una vez le pregunté: ‘Freddy, de los jugadores de su generación, ¿cuál es el que más quiere?’, y me dijo: ‘Óscar Córdoba’, no me respondió por qué, pero me lo dijo dos veces: ‘lo amo’, no se me olvida”

Por último, Maritza reveló la razón por la cuál Freddy Rincón era feliz en la casa de los Saa.

“Me decía: ‘yo la única casa que piso además de la mía es esta, porque aquí nadie me pide dinero, ni los niños’. Siempre nos lo repetía. Cuando a veces le pedían plata, personas que venían de fuera, le decíamos que se hiciera el dormido. Siempre lo respetamos”

