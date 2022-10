El 'Tino' Asprilla mandó a James a la "banca" y se defendió de las críticas: "yo no era vago"

Para nadie es un secreto que Faustino Asprilla es uno de los exjugadores que más ha generado polémica en el FPC, pues a pesar de que no tiene ningún vínculo con un club, sus comentarios en las diferentes entrevistas y programas deportivo que participan siempre generan reacciones y varios comentarios entre sus seguidores.

En esta oportunidad, el exjugador de la Selección Colombia volvió a generar polémica, en el programa ‘los 3 hp’ de Youtube, donde el ahora comentarista deportivo habló en detalle sobre su carrera deportiva, que estuvo envuelta en varias polémicas, la Selección Colombia y sobre la actualidad de algunos referentes del combinado patrio.

En primera instancia, el exjugador de Atlético Nacional habló sobre su carrera deportiva, afirmando que no fue gran profesional y que por culpa de las lesiones no tuvo más años en el fútbol y descartó que la indisciplina fue la culpable de que su carrera fuera corta.

“Yo no era vago, fui poco profesional. Entrenaba muy bien, pero no era profesional cuando tenía un golpe o una lesión y ahí es en donde se conoce al verdadero profesional”, agregó Faustino Asprilla en entrevista por Youtube.

Durante su carrera, el ‘Tino’ sufrió varias lesiones, una de las que lo hizo sufrir fue la pubalgia y su rodilla, que por no cuidarse en el momento le paso factura y lo dejaron fuera del fútbol muy rápido.

“Las terapias no me gustaban, hubiera sido juicioso en el gimnasio y cuidándome más en la parte física. La terapia es lo peor para un futbolista. Ver a los compañeros entrenando y uno en una camilla, es muy berraco. Yo nunca me vendaba, no me hacía masajes, yo era un jugador totalmente extraño”, agregó el exjugador.

Faustino Asprilla mandó a la “banca” a James

Por último, el ‘Tino’ fue consultado por el once ideal de la Selección Colombia, donde afirmó que le gustaría incluir a James y Falcao, pero como no jugó con ellos, se queda con sus excompañeros de la Selección Colombia.

Al momento que le preguntaron sobre a quién elegiría entre Carlos Valderrama y James Rodríguez, lo cual, no pensó mucho y fue contundente a quien pondría en el once titular del equipo del Faustino Asprilla: “James va para la banca”, finalizó.