De goleador a goleador: Galván Rey y el emotivo mensaje a Dayro Moreno tras igualar su récord

Por fin llegó: Dayro Moreno igualó el récord de Sergio Galván Rey y es, junto al nacido en Argentina, el máximo goleador en la historia del fútbol profesional colombiano con 224 anotaciones.

Esta tarde de domingo, el delantero de 38 años respondió a la ilusión de las más de 27.000 almas que colmaron las tribunas del estadio Palogrande de Manizales para ver precisamente a su ídolo haciendo historia. Y no defraudó.

Al minuto 13 del primer tiempo, Dayro Moreno hizo saltar a todos los presentes en el escenario con un tremendo golazo de tijera justo en el punto penal tras un buen dentro de media altura de Billy Arce. Y es que no había otra manera de igualar la marca sino era con un gol de esa factura.

La emoción de Sergio Galván Rey por el récord de Dayro Moreno

Una imagen que conmovió a los hinchas de Once Caldas, sobre todo a aquellos de más edad, fue la imagen que se robó todas las miradas en la celebración del gol de Dayro. Sergio Galván Rey, quien vio el partido en el banco técnico del 'blanco blanco' le entregó una camiseta a su 'pupilo' con el número 224 en la espalda.

🔝⚽ ¡Momento para la historia! ¡Dayro Moreno igualó a Sergio Galván Rey cómo máximo anotador del FPC! 🔝⚽



¡Salen las lágrimas, se siente la emoción entre los dos goleadores y se aproxima un nuevo récord! #LALIGAXWIN pic.twitter.com/sIerXFozxq — Win Sports (@WinSportsTV) March 10, 2024

Y es que en realidad es así. Cuando Dayro Moreno debutó como profesional en 2004 con Once Caldas, compartió camerino con Galván, quien en ese momento ya era un delantero consolidado y experimentado y fue uno de esos primeros 'maestros' que tuvo el nuevo goleador histórico del FPC.

"Es el momento de Dayro, está haciendo historia?

Tras ver con sus propios ojos cómo ese pupilo se convertía en leyenda igualando su histórica marca, Galván Rey dio sus sensaciones y no pudo ocultar toda su alegría porque el destino les diera este regalo: haber compartido camerino y ahora récord de leyenda. De 'rey' a 'rey'.

"Cuando Dayro llegó al Once hace muchísimos años yo estaba acá y he visto ese crecimiento futbolístico, de persona y vuelvo a decirlo: se lo merece. Es su momento y está haciendo historia, entonces me alegra muchísimo por él", dijo el colomboargentino en diálogo con Win Sports.

"¿Qué sensación? Primero, de una inmensa felicidad de ver después de muchísimos años que sigue ese cariño y respeto de los hinchas del Once Caldas, para mi eso es lo máximo", completó.

🔝⚽ ¡Qué tipazo es Sergio Galván! ¡Habló el histórico antes del inicio del segundo tiempo entre Once Caldas y Envigado! 🔝⚽#LALIGAXWIN pic.twitter.com/lk0zjHmdbx — Win Sports (@WinSportsTV) March 10, 2024

¿Cuándo podrá Dayro Moreno superar el récord de Galván Rey?

Dayro Moreno no se conforma con esto y va por el récord total: ser el máximo goleador en la historia del FPC en solitario. El sábado 16 de marzo en la noche será su oportunidad contra Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.