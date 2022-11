"No más conciertos": la solución de Gamero para el estado del césped de El Campín

Millonarios logró una importante victoria que lo acercó a la final de la Liga BetPlay 2022-II, luego de derrotar al Junior de Barranquilla en el estadio El Campín, de Bogotá.

Alberto Gamero, técnico del conjunto ‘Embajador’ compareció ante los medios de comunicación tras la victoria y destacó el trabajo hecho por su rival.

“Nosotros sabíamos que era una final y que esta final nos iba a dar la posibilidad de jugar el miércoles otra final. El equipo jugó como si fuera una final. Así como felicito a mi grupo también felicitó a Junior que vino a hacer un partido digno y de finales, incluso por momentos nos presionó y por momentos nos quitó el balón, pero en términos generales puedo decir que es un partido parejo. Junior vino a hacer su trabajo y no vino a especular, pero nosotros nos defendimos bien porque ellos se aproximaban, pero no nos llegaban claro. Con 10 hombres faltando 20 minutos, el equipo entendió como tenía que jugar y arriesgamos con un 4-1-3. Así como lo viví yo, lo vivió todo el equipo, era un partido para seguir con las posibilidades, sabemos que todavía falta un partido y no estamos en la final, pero esta victoria nos permite tener esa oportunidad”

Además, sobre la expulsión de Andrés Llinás, el técnico habló sobre la posibilidad de contar con el defensor o Larry Vásquez para la última fecha de los cuadrangulares.

“Vamos evaluar bien estos días que tenemos. Juan Pablo Vargas está con su Selección y tenemos la posibilidad de inscribir a uno de los dos. Vamos a mirar que tenemos y que no tenemos, nos quedan esos dos días”

Alberto Gamero y su preocupación por la cancha de El Campín

En otras declaraciones, el técnico de Millonarios lamentó el estado de la cancha e hizo un llamado a la Alcaldía de Bogotá.

“No teníamos excusa para nada, desde que estábamos en el hotel estaba un aguacero impresionante y sabíamos que la cancha iba a estar húmeda, pero tenemos que meternos en la cabeza que es una posibilidad. A veces nos cuesta, pero por la forma de juego de nosotros de no querer jugar largo y tener inicio de juego, hoy entregamos mal el balón varias veces, nosotros ya estamos con esa idea de jugar en cualquier cancha y cualquier estado. Hoy la cancha no estaba adecuada para un partido de finales. ¿Cómo hacemos? Que no haya más conciertos, es la única manera”

Importancia de David Silva: “Está apareciendo cuando más lo necesitamos. Él no es un referente actual, sino desde hace muchos años. Llegó en 2015 a Millonarios y desde esa época es un ídolo porque quiere la institución y siempre quiere lo mejor para Millonarios y ese deseo que él tiene hace que lo demás lo veamos. Es un jugador que ayuda a los compañeros y el equipo y hoy se está premiando ese esfuerzo que está haciendo”.

Por último, Gamero habló sobre los momentos de ‘desespero’ que se presentaron contra Junior de Barranquilla.

“Hoy llegamos a 90 puntos en reclasificación y batimos el récord que habíamos puesto nosotros mismos que era de 88. Somos el segundo equipo con más goles. Todas es cosas se los muestro a ellos porque no podemos desesperarnos. El hincha a veces se desespera, pero con el desespero del hincha no podemos ganar. Nosotros tenemos que tranquilizarnos para tranquilizarlos a ellos”