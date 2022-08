El mal recuerdo de Neville sobre Falcao en el Manchester United

El Manchester United, bajo la dirección técnica del neerlandés Erik ten Hag, tuvo un debut amargo en la Premier League 2022/23, donde cayó contra el Brighton y reavivó la crisis con la que el cuadro inglés terminó la temporada pasada, quedándose por fuera de puestos de competiciones internacional.

Gary Neville, histórico del Manchester United, en una entrevista a Sky Sports se refirió al presente del conjunto inglés, donde además se mostró crítico con el posible fichaje del austriaco Marko Arnautovic, poniendo como ejemplo el paso del colombiano Radamel Falcao García.

“Lo primero que haces cuando suena el teléfono del Manchester United es rechazar la oferta. La realidad es que después de perder ese partido contra Brighton el domingo, en realidad están negociando desde una posición aún peor que la del sábado, y eso es un problema aún mayor para ellos”

El defensor inglés, que disputó 602 partidos (1992-2011) y ganó 30 títulos, recordó el paso de Falcao por el Manchester United.

“Tengo un comentario como el de todo el mundo, aparte de que el Manchester United fichó a Marko Arnautovic. No tengo nada que decir. Hemos visto a Radamel Falcao, Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Odion Ighalo, desesperados, es un patrón. Está sucediendo una y otra vez. Ya ni siquiera me enojo o ánimo por eso. No voy a comentar al respecto”

Radamel Falcao García y su paso por el Manchester United

El futbolista colombiano llegó en la temporada 2014/15, donde únicamente disputó 1.568 minutos en 31 partidos, anotando 4 goles y asistiendo en 5.

Además, Falcao García es considerado uno de los peores fichajes del Manchester United desde el 2013, según el medio británico The Mirror.