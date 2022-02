Al interior de Ucrania: la vida de un futbolista colombiano en medio del conflicto

La violencia está a la vuelta de la esquina, solo falta disparar un arma para comenzar con una guerra; y es que, mientras en Arauca, Norte de Santander, Caquetá, Cauca, entre otros departamentos de Colombia se derrama sangre por el enfrentamiento entre grupos criminales y la fuerza pública, en Ucrania se viven días de tensión por el despliegue de tropas rusas a la frontera, lo cual amenaza al mundo con el inicio de un nuevo conflicto entre potencias. Allí está un colombiano que busca cumplir el sueño de ser un gran futbolista.

Vea también: Minuto a minuto: Rusia lanza "operación militar" en Ucrania

Su nombre es Gilmar Bolívar, un joven nacido en Barranquilla hace 20 años, quien desde hace unos meses salió del país en busca de una meta: debutar como jugador profesional. Su destino, Ucrania, un país al borde de una guerra, que le abrió las puertas y, hasta la fecha, sigue siendo su presente y por qué no su futuro.

“De niño tuve ese sueño de salir adelante por medio del fútbol, gracias a Dios se está haciendo realidad”, le dijo el joven jugador a Noticias RCN.

Le puede interesar: Colombiano residente en Ucrania cuenta la situación que se vive en medio del conflicto

Gilmar es un mediocampista de ida y vuelta, sus inicios en el balompié barranquillero le permitieron llegar a muy corta edad al Deportivo Cali; club en el que tuvo su primera gran experiencia y en el que compartió con su amigo Daniel Ruíz, actual número 10 de Millonarios. De ahí pasó por la Selección Bolívar hasta llegar a Atlético Nacional, equipo en el que hizo parte del plantel profesional dirigido por Juan Carlos Osorio, pero con el que no pudo debutar… Ucrania estaba a la vuelta de la esquina.

“La verdad no tenía ni idea de Ucrania, de lo que representaba, no me hacía una idea de lo que era. Mi empresario me dice que hay una posibilidad de ir a Ucrania, a la ciudad de Leópolis (a 70 km de la frontera con Polonia)... Quedo todavía peor porque no la había escuchado. Tomé la decisión de ir porque la idea era seguir sumando, pero esta vez minutos a nivel profesional”.

Vea más: ¿Qué pasará con los colombianos que están en Ucrania tras la invasión rusa?

Y añadió: “Fue un choque total, el que no está bien de la cabeza se devuelve, pero cuando uno ya ha pasado ciertas cosas y sabe lo que quiere, uno dice, bueno, esto lo voy a tomar como una experiencia porque de todas las cosas uno puede sacar algo positivo. Me encontré con una ciudad totalmente distinta, que, si bien tiene cosas buenas, también te chocan otras cosas como el idioma y la comida”.

Ucrania, una decisión entre sueños y familia

Gilmar, jugador del Karpaty Halych, de la segunda división de Ucrania, siempre estuvo convencido de la decisión que tomó de aterrizar en un país en conflicto, pues, a pesar de la advertencia de su madre, sus ganas de salir adelante y de triunfar fuera de Colombia fueron más fuertes que cualquier hecho coyuntural.

“Al principio fue solo dudas por el problema que está viviendo el país en estos momentos, será que voy o será que no, al final opté por venir y me encontré con un panorama tranquilo, la ciudad en la que estoy no se ha visto tan afectada, están en alerta, pero directamente no se ha visto afectada”.

Mi mamá me dijo: ‘está seguro, mijito’, pero en esta vida todo es incierto, nada está escrito, uno tiene que ir con sus precauciones para ir haciendo su camino, porque si no, se queda en el mismo lugar

Vea también: Minuto a minuto: Rusia lanza "operación militar" en Ucrania

Salir de Ucrania en medio de la tensión diplomática

Gilmar, como muchos extranjeros residentes en Ucrania, están bajo alerta por la amenaza de invasión rusa; de hecho, varios países les han indicado a sus ciudadanos que la mejor opción es salir del país; sin embargo, este joven mediocampista por ahora no contempla esta opción, pues sus sueños están en primer lugar.

“Hasta ahora no he recibido el llamado de nadie, ni de la Embajada ni de la Cancillería, ningún tipo de contacto… En el club tratan de mantenerme tranquilo porque saben que no sería conveniente que me regrese a mi casa, para nadie es un secreto que en cualquier momento puede empezar la guerra, pero, mientras tanto, todo es incierto, entonces la idea es no anticiparse y no tomar una mala decisión”.

Y agregó: “Uno no necesita entender el idioma para saber que las cosas están delicadas, uno siente, los seres humanos somos energía, se perciben este tipo de cosas, pero también hay tranquilidad por parte de las personas en la ciudad que estoy. Ando tranquilo aquí y tengo fe de que no va a pasar lo inesperado”.

MLS, Colombia y Europa: el futuro de Gilmar Bolívar

Bolívar es consciente de que su estadía en Ucrania puede ser temporal, y no por el conflicto bélico que tiene en jaque a Europa y gran parte del mundo, sino porque sabe del talento que posee.

Para el nacido en Barranquilla, Estados Unidos es una gran opción; sin embargo, no descarta quedarse en el Viejo Continente.

“Si a mí el día de mañana un equipo de primera división de acá de Ucrania me llama, bienvenido sea, la verdad que el país es súper bien, pero a largo o corto plazo me gustaría ir a la MLS, una liga que está creciendo y que sería una buena plataforma para mi carrera”, precisó.

Puede ver: Así es el armamento ruso que tiene en alerta al mundo por su peligroso alcance

Si bien en los planes de Gilmar no está regresar a Colombia, la Liga BetPlay no deja de ser un atractivo para su carrera, pues, además de su gusto por vestir la camiseta de Millonarios, también tiene otros dos equipos que, si lo llaman, no dudaría en fichar.

“Por qué no Nacional, por qué no en el Cali, equipos en los que ya estuve, claramente las cosas ya han cambiado, pero retornar a estos a estos clubes me daría mucha ilusión”, finalizó.