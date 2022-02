01:54 PM Rusia advirtió "repercusión militar y política" contra Finlandia si ingresa a la OTAN El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia lanzó la advertencia de repercusiones al país fronterizo en caso de acceder a la OTAN. "Consideramos el compromiso del gobierno finlandés con una política militar de no alineamiento como un factor importante para garantizar la seguridad y la estabilidad en el norte de Europa. La adhesión de Finlandia a la OTAN tendría graves repercusiones militares y políticas", manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. 💬#Zakharova: We regard the Finnish government’s commitment to a military non-alignment policy as an important factor in ensuring security and stability in northern Europe.



01:38 PM Miembros de la OTAN anunciaron medidas para hacer frente a crisis en Ucrania Jens Stoltenberg informó que los países reforzarán sus defensas terrestres, marítimas y aéreas ante la invasión rusa en Ucrania. Tras la reunión celebrada en la que participaron los diferentes países miembros de la OTAN, Jens Stoltenberg afirmó que la alianza reforzará sus defensas en el flanco este con soldados y medios aéreos, en respuesta a la invasión rusa en Ucrania. Asimismo, el jefe de la OTAN explicó que los aliados habían activado sus planes de defensa y "en consecuencia (...) se están desplegando elementos de tierra, mar y aire de la Fuerza de Respuesta de la OTAN". Esto supone activar en estado de alerta máxima a miles de tropas suplementarias y cerca de 100 aviones en 30 posiciones diferentes, añadió.

01:14 PM Confunden un videojuego con un ataque en Ucrania Ante el alto nivel de detalle de un juego, la televisión española y en redes confunden un video con la situación actual en Ucrania. El error fue replicado en redes sociales con más de 25.000 compartidos y alcanzado más de 100.000 personas en las últimas horas, ante el interés de saber qué está pasando y tener registros de la situación en Ucrania.

01:07 AM Presidente de Ucrania plantea diálogo como solución ante la invasión de Rusia a Ucrania Por su parte, Vladimir Putin hizo un llamado a las fuerzas armadas ucranianas para que se tomen el poder. Ante el fuerte bombardeo ruso, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, se pronunció desde un bunker en el que se encuentra refugiado para enviar un mensaje al mundo en el que pide entablar una mesa de diálogo para evitar más personas asesinadas. “Sentémonos y hablemos para evitar que la gente sea asesinada. A las fuerzas armadas de Ucrania, mantengámonos fuertes, son todo lo que tenemos, gloria a Ucrania”, dijo el mandatario.

12:25 PM Papa visitó la embajada rusa para manifestar "su preocupación por la guerra" en Ucrania El Pontífice se trasladó a la sede de la embajada rusa ante la Santa Sede, a pocos metros del Vaticano, para conversar con el embajador Alexander Avdeev. El papa Francisco se trasladó a la sede de la embajada rusa ante la Santa Sede, a pocos metros del Vaticano, para manifestarle al embajador Alexander Avdeev su "preocupación por la guerra" tras la invasión la madrugada del 24 de febrero de Ucrania por parte de tropas rusas, precisó el vocero papal. En un gesto poco usual, el papa Francisco, que anuló su viaje a Florencia, en el centro de Italia, por un agudo dolor a la rodilla (gonalgia), se presentó en automóvil en la sede diplomática, a pocos metros de la Plaza de San Pedro, donde permaneció más de media hora, precisa la página de noticias del Vaticano, Vatican News.

11:47 AM Más de 50.000 ucranianos huyeron del país tras invasión rusa El número de familias escapando de Ucrania sigue aumentando. Según la Organización de las Naciones Unidas, ya son más de 50.000 los ucranianos que han escapado de su país en medio del conflicto por la invasión rusa.

11:08 AM COI pidió a las federaciones internacionales anular sus pruebas en Rusia y Bielorrusia El Comité Olímpico Internacional (COI) instó a todas las federaciones internacionales a anular o deslocalizar todas las pruebas previstas en Rusia o Bielorrusia. La comisión ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) instó este viernes a todas las federaciones internacionales a anular o deslocalizar todas las pruebas previstas en Rusia o Bielorrusia, como consecuencia de la invasión de Ucrania por el ejército ruso.

09:38 AM Putin llama al ejército ucraniano a "tomar el poder" en Kiev El presidente ruso Vladimir Putin llamó el viernes al Ejército ucraniano a derrocar al presidente Volodimir Zelenski. "Tomen el poder entre sus manos. Me parece que será más fácil negociar entre ustedes y yo". Firmó que no combate a unidades del Ejército sino a formaciones nacionalistas que se comportan "como terroristas" usando a civiles "como escudos humanos".

09:17 AM Papa Francisco manifiesta su preocupación por la guerra en Ucrania El pontífice, en un gesto inusual, visitó la embajada rusa ante la Santa Sede para manifestarle al embajador Alexander Avdeev su "preocupación por la guerra" tras la invasión la madrugada del jueves de Ucrania por parte de tropas rusas.



08:55 AM Los rastros de la guerra: padre se despide de su hija en medio de invasión a Ucrania El fuerte momento quedó registrado en video y ha generado mayor rechazo hacia Rusia. Un video en el que un padre se despide de su pequeña hija en Ucrania ha dado la vuelta al mundo en medio de la guerra tras la invasión rusa a ese país. Lo que podía ser un “nos vemos más tarde”, terminó siendo un desgarrador y sentido abrazo de despedida en medio de lágrimas de ambos, porque se tenían que separar, con la incertidumbre de no saber si en algún momento se volverían a ver. Clic aquí para ver el video

08:23 AM Alertan mayores niveles de radiación en Chernóbil tras invasión rusa El regulador nuclear de Ucrania señaló que las dosis de radiación alrededor de la planta de energía nuclear de Chernóbil está aumentando. La agencia nuclear de Ucrania dijo que estaba registrando mayores niveles de radiación en el sitio de la desaparecida planta de energía nuclear de Chernóbil, que fue capturada por las fuerzas rusas. El regulador nuclear de Ucrania y el Ministerio del Interior señalaron este 25 de febrero que las dosis de radiación alrededor de la planta de energía nuclear de Chernóbil, ocupada por las tropas rusas el día anterior, están aumentando. Clic aquí para conocer el motivo del incremento de la radiación

07:28 AM Resumen de la situación en Ucrania a esta hora Ya se completan dos días desde que Rusia desplegó sus tropas en territorio ucraniano, provocando un éxodo en el país y tensión mundial. Los misiles golpearon la capital ucraniana mientras las fuerzas rusas presionaban su avance y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, suplicaba a la comunidad internacional que hiciera más, diciendo que las sanciones anunciadas hasta ahora no eran suficientes.

Las fuerzas rusas entrarían en áreas a las afueras de Kiev más tarde el viernes a pesar de que las unidades ucranianas estaban defendiendo posiciones en cuatro frentes a pesar de ser superadas en número, dijo un alto funcionario de defensa ucraniano.

La invasión podría hacer que hasta 5 millones de personas huyan al extranjero, dijeron el viernes agencias de ayuda de la ONU, y agregaron que al menos 100.000 personas ya están desarraigadas en el país y que el combustible, el efectivo y los suministros médicos se están agotando.

Rusia tiene la intención de tomar toda Ucrania, pero su Ejército no cumplió el primer día de su invasión, dijo el secretario de defensa de Gran Bretaña.

Ucrania quiere la paz y está lista para conversaciones con Rusia, incluso sobre un estatus neutral con respecto a la OTAN, dijo a Reuters un asesor de la oficina presidencial.

06:41 AM Fuerzas rusas llegan a Kiev y aumenta el miedo por una posible caída de Ucrania Las tropas rusas han intensificado en las últimas horas su ofensiva contra la capital, donde, según las autoridades, cayeron varios misiles de madrugada. Las tropas rusas se acercan a Kiev desde el noreste y el este, informó el ejército ucraniano, aumentando el miedo a que la capital caiga en manos de Moscú en el segundo día de la invasión militar. "El enemigo fue repelido por las fuerzas rusas en el norte, en la ciudad de Chernigov, e intenta rodear la ciudad y seguir en dirección a la capital", dijo el ejército en un mensaje en Facebook, agregando que en este avance, la ciudad de Konotp, al este de Kiev, ya cayó en manos rusas.

05:57 AM La condición de Rusia a Ucrania para una eventual negociación El ministro de Relaciones Exteriores ruso aseguró que el objetivo de la invasión rusa de Ucrania era "liberar" a los ucranianos "de la opresión". Rusia está dispuesta a negociar con las autoridades ucranianas si Ucrania "depone las armas", declaró el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov. "Estamos dispuestos a negociar en cualquier momento, en cuanto las fuerzas armadas ucranianas escuchen nuestro llamado y depongan las armas", dijo Lavrov en una rueda de prensa.

06:00 AM Militares ucranianos se rinden voluntariamente El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashenkov, informa que más de 100 militares ucranianos han entregado sus armas. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashenkov, informa que más de 100 militares ucranianos se han rendido voluntariamente ante la llegada inminente de las tropas rusas. Konashenkov aseguró que los militares deberán firmar un acta en el que se niegan a participar en las hostilidades y en un futuro próximo serán devueltos a sus familias.

04:50 AM Tropas rusas, cerca de la capital de Ucrania Ejército ucraniano informó que militares rusos se acercan a Kiev, capital de Ucrania Militares ucranianos informaron que tropas del Ejército ruso se acercan a Kiev desde el noreste y el este de Ucrania.

04:18 AM Rusia prohíbe sobrevuelo de aviones vinculados con Reino Unido La medida del gobierno de Putin se dio a conocer, luego de las sanciones impuestas por Londres a la aerolínea rusa Aeroflot. Luego de las sanciones impuestas por Londres a la aerolínea rusa Aeroflot, Rusia anunció la prohibición a aviones de Reino Unido de entrar a su espacio aéreo.

02:05 AM Ucrania denuncia ataques a zonas civiles El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asegura que Rusia ha bombardeado barrios con oblación civil. Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, denunció que Rusia está bombardeado zonas de Ucrania en las que se encuentran civiles. El mandatario asegura que las fuerzas militares ucranianos están evitando un mayor ataque de los rusos.

11:50 PM Los heridos tras explosiones en Kiev El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, indicó que tres personas resultaron heridas, una de ellas crítica, por los escombros de los misiles caídos en un barrio residencial al sureste de la capital, en el segundo día de la invasión rusa de Ucrania.

11:00 PM Al menos 137 ucranianos muertos en primer día de ofensiva rusa "137 héroes, nuestros ciudadanos", perdieron la vida, afirmó Zelenski en un video publicado en la página web del gobierno, agregando que otros 316 ucranianos resultaron heridos durante los enfrentamientos.

10:30 PM Francia "acelera" despliegue de tropas Francia aceleró su despliegue de tropas para reforzar el flanco oriental de la OTAN en Rumania después del inicio de la invasión rusa de Ucrania. Tras una cumbre de emergencia con los líderes de la Unión Europea, Emmanuel Macron, presidente de Francia, dijo estar "acelerando" el envío de tropas como parte de una estrategia de la OTAN para reforzar su presencia en Europa del Este con miles de soldados. Por su parte, Estados Unidos dijo que enviaba 7.000 efectivos suplementarios a Alemania.

10:00 PM Fuertes explosiones al sureste de Kiev Dos fuertes explosiones resonaron este viernes de madrugada en el centro de Kiev, en el segundo día de la invasión rusa de Ucrania. "Los ataques contra Kiev con misiles de crucero o balísticos se reanudaron. He escuchado dos fuertes explosiones", afirmó por su parte el viceministro ucraniano de Interior, Anton Herashchenko, en su cuenta de Telegram. 🇺🇦🇷🇺 | URGENTE - GUERRA UCRANIA-RUSIA: Fuerte explosión en Kiev. pic.twitter.com/TyJUJKvpnr — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 25, 2022 Whatever was shot down over Kyiv was pretty big pic.twitter.com/aV6a3VwPgX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 25, 2022

09:06 PM Camino a un diálogo con Putin Emmanuel Macron, presidente de Francia, considera útil "dejar abierto el camino" a un diálogo con Putin.

07:16 PM Militares rusos atacan varios aeropuertos en Ucrania Aislar al país bombardeando zonas estratégicas es el objetivo de las fuerzas rusas, por eso varios misiles se han dirigido contra aeropuertos y aeródromos. Sonidos de explosiones han mantenido en constante zozobra y miedo a los habitantes de Ucrania ante los ataques sin tregua de Rusia.

07:10 PM “Dejaron sola a Ucrania contra Rusia” El presidente Zelenski lamentó que su país ha quedado "solo" para defenderse ante la invasión rusa, que se cobró al menos 137 vidas en las primeras 24 horas. "Nos han dejado solos para defender nuestro Estado", dijo Zelenski en un video publicado en la cuenta presidencial. "¿Quién está dispuesto a combatir con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo a dar a Ucrania la garantía de una adhesión a la OTAN? Todo el mundo tiene miedo", lamentó.

06:54 PM Ejército ruso se acerca a Kiev para "decapitar" al gobierno Tras haber disparado más de 160 misiles contra objetivos militares ucranianos, las fuerzas rusas avanzaron rápidamente desde Bielorrusia hacia el sur y "se fueron acercando a Kiev" a lo largo del día, dijo un alto funcionario del Pentágono. "Básicamente tienen la intención de decapitar al gobierno e instalar su propia forma de gobierno, lo que explicaría este avance inicial hacia Kiev", estimó.

06:48 PM "Grupos de sabotaje" rusos en Kiev El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que "grupos de sabotaje" rusos se infiltraron en Kiev, amenazada por las tropas rusas que invadieron el país.

06:25 PM EE. UU. y Albania pidieron a la ONU condenar a Rusia Estados Unidos y Albania pidieron votar este viernes 25 de febrero en el Consejo de Seguridad de la ONU una condena a Rusia por la invasión de Ucrania. El texto de ambas naciones está condenado al fracaso, pues Rusia tiene poder de veto como miembro permanente del Consejo, según diplomáticos. Empero, para Washington, el veto mostraría el "aislamiento" de Rusia en la escena internacional. EE. UU. y Albania, además, exigen de inmediato el retiro de tropas, dijeron fuentes diplomáticas.

06:00 PM Jorge Carrascal, en medio de la guerra Rusia-Ucrania Jorge Carrascal, padre del futbolista de CSKA Moscú, habló con NoticiasRCN.com sobre la situación que vive su hijo en Rusia y el rumor de un regreso a River. “Hablo todos los días con él, pero la charla de hoy fue diferente. Me dijo que están preguntándole al club qué medidas van a tomar, pero que hasta ahora todo está muy tranquilo ya que se encuentran haciendo pretemporada en Turquía, lejos del conflicto. Así que por el momento las cosas van marchando bien, afortunadamente. Nosotros nos preocupamos por la parte humana, le preguntamos cómo lo tratan y cómo se ha sentido; y eso hasta ahora ha sido más que positivo”, contó. La entrevista completa puede verla aquí.

03:50 PM Mensaje de Malinovskiy para el gobierno de Rusia El jugador ucraniano celebró sus dos goles en la Europa League con un mensaje contundente sobre la situación que vive su país. Uno de los primeros deportistas en manifestarse sobre la situación fue el futbolista Ruslan Malinovskiy, compañero de los colombianos Duvan Zapata y Luis Muriel en el Atalanta, que previo al juego de la Europa League, pidió ayuda por su país. Su camiseta, con un sentido mensaje, le ha dado la vuelta al mundo.

05:17 PM Presidente de Ucrania decretó movilización general ante invasión rusa Volodímir Zelenski decretó una movilización general ante invasión rusa. Volodimir Zelenski, actual presidente de Ucrania, rechazó contundentemente la invasión rusa a su país. Es el mandatario del país europeo desde el año 2019. Sin embargo, este hombre no ha tenido una larga trayectoria política, como se esperaría del jefe de Estado de un país. La gran mayoría de su vida estuvo ligada al mundo del espectáculo, principalmente el cine y la comedia. Se ha dedicado a la actuación, donde protagonizó múltiples películas en los años 90 y 2000. Vea acá el perfil completo de Zelenski.

03:45 PM Más de 100.000 ucranianos huyen de sus hogares Según la ONU, miles san buscado refugio en el extranjero tras la invasión rusa. "Pensamos que cerca de 100.000 personas huyeron ya de sus hogares y podrían haberse desplazado en el interior del país y que varios miles cruzaron las fronteras internacionales", declaró a la AFP un portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), Shabia Mantoo.

03:30 PM UE acuerda sanciones "masivas y severas" a Rusia Los líderes de los 27 países de la Unión Europea (UE) acordaron sanciones con "masivas y severas" consecuencias contra Rusia, en respuesta a su ofensiva militar en Ucrania. "Las sanciones cubrirán los sectores financiero, de energía y de transportes de Rusia", señala la Declaración emitida tras la cumbre celebrada en Bruselas. Las medidas, cuyo detalle aún no fue divulgado, concernirán además el control de las exportaciones, la emisión de visados y la inclusión de funcionarios rusos en la lista de sancionados.

03:28 PM EE. UU. expulsa al número dos de la embajada rusa en Washington Sergei Trepelkov fue informado el 23 de febrero de que tenía que irse de Estados Unidos. Estados Unidos expulsó al número dos de la embajada rusa en Washington, informó este 24 de febrero un funcionario del Departamento de Estado, en respuesta a la expulsión anunciada el 17 de febrero de un diplomático estadounidense en Rusia. Sergei Trepelkov fue informado el 23 de febrero de que tenía que irse de Estados Unidos, dijo el funcionario, en un momento en el que la relación entre los dos países es muy tensa por la invasión rusa de Ucrania.

02:54 PM EE. UU. desplegará 7.000 soldados adicionales en Alemania El Pentágono enviará a unos 7.000 militares adicionales a Alemania en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, anunció un alto cargo estadounidense en Washington. El objetivo de este nuevo despliegue, que tendrá lugar en los próximos días, es "tranquilizar a los aliados de la OTAN, disuadir un ataque ruso y estar preparados para apoyar las necesidades de la región", precisó el funcionario.

02:30 PM Años de tensiones entre Rusia y Ucrania La tensión por las intenciones separatistas lleva años alimentando el fuego que en las últimas horas se desató. Antecedentes del conflicto: Antecedentes del conflicto entre Rusia y Ucrania: la tensión por las intenciones separatistas, llevan años alimentando el fuego que en las últimas horas se desató ⬇ pic.twitter.com/W5WCrgk2en — Noticias RCN (@NoticiasRCN) February 24, 2022

01:55 PM Biden anuncia nuevas sanciones contra Rusia El presidente de EE. UU. anunció que prohibirá a Rusia hacer negocios en dólares y otras monedas. Este jueves Biden anunció nuevas sanciones contra Rusia. Aseguró que las medidas adoptadas están diseñadas para maximizar el impacto a largo plazo a ese país y minimizar el impacto a Estados Unidos y los aliados. "Putin es el agresor, Putin eligió esta guerra y ahora él y su país cargarán con las consecuencias (...) Estados Unidos no está haciendo esto solo, por meses hemos estado construyendo una coalición de socios representando más de la mitad de la economía global", dijo el mandatario estadounidense. This morning, I met with my G7 counterparts to discuss President Putin’s unjustified attack on Ukraine and we agreed to move forward on devastating packages of sanctions and other economic measures to hold Russia to account. We stand with the brave people of Ukraine. pic.twitter.com/dzvYxj7J9w — President Biden (@POTUS) February 24, 2022

12:53 PM Tropas rusas tomaron la central de Chernóbil "Después de este ataque absolutamente insensato de los rusos, no es posible decir que la planta nuclear esté a salvo. Esta es una de las mayores amenazas para Europa actualmente", indicó Mijailo Podoliak, consejero en jefe del despacho del presidente. La planta de energía nuclear de Chernóbil ha sido capturada por las fuerzas rusas, advirtió un asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Mykhailo Podolyak. "Es imposible decir que la planta de energía nuclear de Chernóbil es segura después de un ataque totalmente inútil por parte de los rusos", dijo.

12:45 PM Invasión de Ucrania fue un "éxito" El portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashénkov, dijo que los militares lograron sus objetivos en el primer día de la invasión de Ucrania. "Todas las operaciones asignadas a los grupos de tropas de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia para la jornada fueron completadas con éxito", afirmó.

12:15 PM Trece civiles y 9 soldados muertos en el sur de Ucrania Las autoridades de la región de Jerson, que se halla actualmente bajo control parcial de las tropas rusas, afirmaron que dentro de las víctimas hay dos menores de edad.

11:53 AM Putin vuelve a hablar de la invasión a Ucrania El presidente Vladimir Putin en una alocución afirmó que la única alternativa para defender a Rusia era atacar Ucrania. Dijo que "lo que está ocurriendo actualmente es una medida forzada, ya que no nos dejaron ninguna otro modo de proceder".

11:49 AM Estados Unidos propondrá al Consejo de Seguridad de la ONU que condene a Rusia Un responsable estadounidense, que pidió el anonimato, precisó que en principio se espera que el proyecto de resolución se vote el 25 de febrero. Estados Unidos propondrá al Consejo de Seguridad de la ONU que condene a Rusia por su "guerra" en Ucrania, anunció la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield. Un responsable estadounidense, que pidió el anonimato, precisó que en principio se espera que el proyecto de resolución se vote el viernes. "Putin ha emitido un mensaje de guerra en total desprecio de la responsabilidad de este Consejo. Es una urgencia grave. El Consejo debe actuar y propondremos una resolución", dijo Thomas-Greenfield en una reunión de urgencia del máximo órgano de la ONU, presidido este mes por Rusia.

10:32 AM Precio del aluminio alcanzó un máximo de 3.382 dólares la tonelada tras crisis en Ucrania "La subida de los precios del aluminio era previsible una vez que Rusia atacara Ucrania", dijo Daniel Briesemann, analista de Commerzbank. Los precios del aluminio alcanzaron un máximo histórico, hasta 3.382,50 dólares la tonelada, tras el inicio de una ofensiva militar rusa contra Ucrania. El nuevo máximo se alcanzó poco antes de las 06:00 a. m., superando el anterior récord de 3.380,15 dólares la tonelada, establecido el 11 de julio de 2008, antes de retroceder ligeramente hasta los 3.372,50 dólares a las 07:30 a.m.

10:59 AM Padre de Gilmar Bolívar y la situación de su hijo futbolista en medio del conflicto en Ucrania El joven futbolista está Leópolis, muy cerca de la frontera con Polonia, a la espera de tomar una decisión según avanece la confrontación. Europa atraviesa por un momento de máxima tensión por la invasión de tropas rusas a Ucrania, lo cual representa una grave amenaza para los países cercanos y todo el mundo en general, teniendo en cuenta que este suceso podría desencadenar en una guerra mundial. En medio del panorama, Noticias RCN habló con Gilmar Bolívar, padre del futbolista Gilmar Bolívar, quien se encuentra en este país, específicamente en la ciudad de Leópolis, cumpliendo con el sueño de jugar en Europa, pero en medio de un conflicto que parece estar lejos de finalizar. Aseguró que “hemos tenido comunicación con el chico, pero él nos dice que en la ciudad que el se encuentra, que es Leópolis, todo está bajo control, tranquilo”.

10:49 AM Futbolistas brasileños piden ayuda para salir de Ucrania Los deportistas pidieron al Gobierno de su país que los ayude a evacuar tras la invasión rusa. Los futbolistas brasileños que juegan en clubes de Ucrania pidieron al gobierno de su país que los ayude a evacuar tras la invasión rusa, en un video en el que aparecen confinados junto a sus familias en un hotel de Kiev. "Estamos en un hotel debido a toda esta situación. (...) Pedimos el apoyo del gobierno de Brasil, que pueda ayudarnos, y a ustedes para que este video alcance al mayor número posible de espectadores", dijo el defensa Marlon, de 26 años, uno de los trece jugadores brasileños del Shakhtar Donetsk, participante frecuente en la Liga de Campeones de Europa.



10:47 AM Ley Marcial en Ucrania La medida propuesta por el presidente Zelenski recibió la aprobación del parlamento de ese país tras las acciones armadas rusas. "Quédense en casa si pueden. Estamos trabajando. El Ejército está trabajando. Todo el sector de defensa y seguridad está trabajando. No entremos en pánico", son las palabras con las que el presidente ucraniano, Volodímir Zelinski, se dirigió a los ciudadanos de ese país, luego de que Rusia anunciara el inicio de una incursión armada especial que detonó un nuevo nivel en el escalamiento de la confrontación violenta que se vive en su territorio. En ese sentido, Volodímir Zelinski también anunció la imposición de la denominada Ley Marcial, que también contó con el respaldo de más de 300 diputados de su parlamento, y que se consolida en un estado especial que propende por el control del orden público, entregándole facultades especiales a lo miembros de la fuerza pública y el Ejército, incluso so pena de restringir algunos de los derechos constitucionales de sus pobladores.

09:45 AM Campeón de F1, a favor de una anulación del Gran Premio de Rusia Los campeones del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen y Sebastian Vettel no se ven participando en el Gran Premio de Rusia en septiembre. Los campeones del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen y Sebastian Vettel no se ven participando en el Gran Premio de Rusia en septiembre, tras la invasión rusa de Ucrania. "Me he levantado sorprendido. Es horrible ver lo que pasa. Por mi parte, mi opinión es que no debería ir, no iré", reaccionó el alemán Sebastian Vettel en una rueda de prensa en Cataluña, donde tienen lugar los entrenamientos de pretemporada de F1.

09:06 AM Rusia dice que destruyó instalaciones militares ucranianas Rusia asegura haber destruido una gran cantidad de instalaciones militares ucranianas en el marco de su invasión a ese país. El Gobierno de Rusia aseguró que ya son 74 las instalaciones militares ucranianas destruidas, entre las que se encuentran 11 aeródromos, esto en el marco de su invasión a Ucrania.

08:40 AM Precio del Bitcoin y demás criptomonedas cae tras invasión rusa a Ucrania Las monedas digitales han tenido un fuerte impacto en su valor en medio de la crisis del oriente de Europa. Este jueves 24 de febrero el mundo despertó con la invasión de las tropas rusas a Ucrania, en medio del conflicto geopolítico que tienen ambas naciones y que genera un impacto en todo el mundo, especialmente en la economía. Tras los hechos que han ocurrido en las últimas horas las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, XRP, entre otras, han caído fuertemente, según informa Bloomberg.

08:30 AM Duque habla sobre la situación de los colombianos en Ucrania El presidente Iván Duque habló sobre la situación que está atravesando Ucrania por cuenta de la invasión rusa y de la situación de los colombianos en ese país. El presidente Iván Duque se refirió a la situación de los colombianos que residen en ese país, al tiempo que detalló cuántos compatriotas viven allí. Aseguró que hace aproximadamente un mes se realizó un censo en el que reportaron que son 68 los colombianos que viven en Ucrania. “En lo que tiene que ver con nuestros connacionales en territorio ucraniano, hace más de un mes se hizo una actualización del censo de compatriotas en ese país. Fueron identificados 68 connacionales y 28 ciudadanos extranjeros que hacen parte del núcleo familiar de estas personas”.

08:00 AM Avión militar ucraniano se estrelló cerca de Kiev con 14 personas a bordo Un avión militar ucraniano se estrelló este jueves cerca de Kiev con 14 personas a bordo, anunció el servicio estatal de situaciones de emergencia. Un avión militar ucraniano se estrelló este 24 de febrero cerca de Kiev con 14 personas a bordo, anunció el servicio estatal de situaciones de emergencia. El avión cayó cerca del pueblo de Trypillia, a unos 50 kilómetros al sur de la capital ucraniana, según la misma fuente.

07:58 AM OTAN rechaza ataque ruso a Ucrania, pero advierte que no desplegará tropas en ese país Los líderes de los países que componen la Organización del Atlántico Norte se reunirán de forma virtual para analizar la situación. A través de una conferencia de prensa, el secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, se manifestó para expresar la voz unificada de los miembros de la Organización internacional, advirtiendo que tanto el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Luhansk, como la reciente operación armada y bombardeos en varias zonas de Ucrania, se consolida como un “ataque temerario y no provocado”, que además amenaza la seguridad euroatlántica. En su pronunciamiento, Stoltenberg, advirtió que actualmente la OTAN no posee tropas desplegadas en territorio ucraniano, advirtiendo que tampoco plantea hacerlo, y añadiendo que su acción se centrará en activar los planes de defensa, para resguardar la integridad de sus países miembros.

07:56 AM Uefa convocó una "reunión extraordinaria" sobre crisis en Ucrania La Confederación Europea de Fútbol, la UEFA, convocó una reunión extraordinaria para "evaluar la situación" relativa a la invasión de Ucrania por Rusia. La Confederación Europea de Fútbol, la UEFA, convocó una reunión extraordinaria el 25 de febrero para "evaluar la situación" relativa a la invasión de Ucrania por Rusia, lanzada este jueves, mientras que la final de la Liga de Campeones está prevista en San Petersburgo, anunció la UEFA. La instancia europea del fútbol reunirá a su comité ejecutivo el viernes para "tomar todas las decisiones necesarias", anunció en un comunicado. La final de la Liga de Campeones, principal competición de clubes en Europa, está programada el 18 de mayo en San Petersburgo, en Rusia.

06:54 AM Estudiante colombiano en Rusia habla sobre situación en frontera con Ucrania Daniel Felipe Plazas habló de las horas de tensión que se viven en la zona tras el ataque militar ruso en territorio ucraniano. Europa y el mundo están atentos a la máxima tensión que se vive en Ucrania por el ataque militar ruso, el cual amenaza con la seguridad de varios países en materia de infraestructura y población civil. Así en el marco de este enfrentamiento, Noticias RCN habló con Daniel Felipe Plazas, un estudiante colombiano residente en Rostov, Rusia, quien desde este punto cercano a la zona del conflicto habló sobre la situación y el momento de tensión que se vive en el Este de Europa.

06:50 AM "No a la guerra", proclamó futbolista de la Selección de Rusia El delantero ruso del Dinamo de Moscú Fedor Smolov expresó este jueves en Instagram su oposición a la invasión de Ucrania por el ejército ruso. "No a la guerra": el delantero ruso del Dinamo de Moscú Fedor Smolov expresó en Instagram su oposición a la invasión de Ucrania por el ejército ruso, convirtiéndose en el primer jugador internacional de la 'Sbornaïa' en hacerlo. Su escueto mensaje, 'No a la guerra', junto a un fondo negro, está acompañado de una bandera ucraniana y de un corazón partido en dos.

05:43 AM “Colombia rechaza los ataques contra Ucrania”: Iván Duque tras invasión rusa El presidente Iván Duque se pronunció sobre la crisis que se vive en Ucrania tras los ataques perpetrados por parte de Rusia. En el marco de la crisis que atraviesa Ucrania por cuenta de la invasión rusa, el presidente Iván Duque sentó la posición de Colombia respecto a ese conflicto y manifestó que el país rechaza enfáticamente dichos ataques, los cuales, “atentan contra la soberanía y ponen en riesgo la vida de miles de personas”. “Rechazamos la guerra y nos unimos a las voces que, a nivel internacional, claman por el inmediato retiro de tropas rusas de Ucrania”.

06:53 AM Bolsas mundiales caen por la ofensiva rusa en Ucrania La bolsa de Moscú caía más del 25% y la moneda rusa, el rublo, alcanzó su mínimo histórico frente al dólar. El precio del barril de petróleo superó este 24 de febrero los 100 dólares por primera vez en más de siete años y las bolsas mundiales cayeron tras el lanzamiento de una ofensiva militar de Rusia contra Ucrania. Las bolsas europeas caían con fuerza desde los primeros intercambios. Hacia mediodía el parqué de Fráncfort perdía más de un 5%, seguido de Milán y París (casi -4%), y Madrid y Londres, con pérdida en torno al 3%.

06:17 AM Operación militar rusa en Ucrania durará el tiempo que sea necesario: Kremlin El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, indicóque el objetivo de Moscú es imponer un "estatus neutro" en Ucrania El Kremlin afirmó que la operación militar lanzada contra Ucrania durará el tiempo que sea necesario, en función de sus "resultados" y de su "pertinencia", estimando que los rusos van a apoyar una ofensiva de este tipo. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, indicóque el objetivo de Moscú es imponer un "estatus neutro" en Ucrania, una desmilitarización y la eliminación de los "nazis" que hay en el país.

05:42 AM Lituania va a imponer el estado de emergencia tras invasión rusa a Ucrania El país miembro de la UE y de la OTAN, declaró que va a imponer el estado de emergencia en su territorio después de que Rusia lanzase un ataque contra Ucrania. "Hoy voy a firmar un decreto para imponer el estado de emergencia", declaró el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, tras una reunión del Consejo de Defensa Nacional. Además el mandatario indicó que el país va a pedir la activación del "artículo IV de la OTAN", que permite consultas de emergencia si un miembro de la alianza militar está bajo amenaza

04:58 AM Más de 40 soldados ucranianos muertos Medios de Ucrania reportan el fallecimiento de más de 40 uniformados tras ataque militar de Rusia Según fuentes como AFP y medios de Ucrania, el Gobierno de dicho país ha confirmado que más de 40 soldados han fallecido tras los primeros ataques de Rusia. Además, también se reportó una decena de civiles también fallecieron en medio de la arremetida liderada por Vladimir Putin.

04:54 AM Ucrania rompe relaciones con Rusia El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Moscú tras los primeros ataques Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, anunció ruptura de relaciones con Rusia tras los primeros ataques a la población ucraniana. "Hemos roto los lazos diplomáticos con Rusia", dijo, pese a que las relaciones se habían mantenido incluso después de que Rusia se anexionara Crimea en 2014.

04:46 AM Al menos ocho ucranianos muertos Ministerio del Interior ruso confirmó el fallecimiento de varias personas tras los primeros ataques El ministerio del Interior de Ucrania informó que, tras los ataques de Rusia, se han reportado cinco personas muertas. Entre los fallecidos está un militar de la defensa aérea en la región de Zaporiyia, mientras que cuatro guardias fronterizos murieron en varias localidades de la región de Jerson.

02:35 AM Fuerzas terrestres rusas entran en Ucrania Fuerzas terrestres de Rusia penetraron, este 24 de febrero, en Ucrania desde varias direcciones, indicó el servicio de guardias fronterizos ucranianos. Los agentes fronterizos indicaron que vehículos militares rusos, entre ellos tanques, cruzaron la frontera en varios puntos del norte del país, así como en la península de Crimea en el sur, anexionada por Moscú en 2014. CC footage of Russian military convoy passing through Ukraine border checkpoint in Crimea. pic.twitter.com/F2yxyvLmXt — Bashkarma (@Karmabash) February 24, 2022

01:03 AM "Estamos construyendo una coalición anti-Putin" Así lo aseguró el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Twitter. "¡Llamo al fin inmediato de Putin, la guerra contra Ucrania y el mundo! Estamos construyendo una coalición anti-Putin. Sanciones inmediatas, defensa y apoyo financiero", dijo Zelenski.

12:18 AM Caricatura de Ucrania contra Rusia La cuenta oficial en Twitter de Ucrania publicó una caricatura en la que se burla de Rusia.

01:00 AM La cronología del conflicto entre Rusia y Ucrania La tensión entre Rusia y Ucrania vive su peor momento con los bombardeos ordenados por Vladimir Putin. En Noticias RCN le contamos la cronología de la crisis. El mundo está en alerta máxima tras los primeros bombardeos presentados en Ucrania por parte de Rusia en las últimas horas. Un rato antes, Vladimir Putin anunció que sus tropas iban a iniciar la invasión en territorio ucraniano y de inmediato se activó la tensión en los países de Europa y en Estados Unidos. La situación no avecinaba un panorama así de aterrador meses atrás, pero varios sucesos conflictivos fueron detonante para que el ambiente se escalara de manera exponencial en un par de semanas. Vea la completa la cronología del conflicto entre Rusia y Ucrania.

12:05 AM "Se van directo al infierno" Las explosivas declaraciones del embajador de Ucrania ante delegados rusos de la ONU. El embajador de Ucrania ante la ONU condenó las acciones de Rusia en horas de la madrugada en Europa tras el lanzamiento de un ataque a las principales ciudades de su país. En su intervención se dirigió directamente al embajador ruso y le dijo "no hay purgatorio para los criminales de guerra. Se van directo al infierno”. Más: Embajador de Ucrania ante delegados rusos de la ONU

11:50 PM El gran poderío militar que tiene Rusia Rusia, uno de los países que tienen el poderío militar más grande del mundo. En un estudio realizado en el 2021, se puede observar que el presupuesto de Ucrania es mucho menor que el de Rusia, además de tener menos efectivos activos, ya que Rusia cuenta con 840.000 de hombres, mientras que Ucrania sólo tiene 219.000. Al momento de hablar de equipos y artillería Rusia cuenta con: 1.212 aeronaves de combate, 997 helicópteros de combate, 3.601 tanques de guerra y 5.613 armamento y artillería para las aeronaves y los efectivos activos. Ucrania no tendría esta gran cantidad de equipos ya que, solo cuenta 170 aeronaves de combate, 170 helicópteros de combate, 1.302 tanques de guerra y 2.555 en armamento y artillería para las aeronaves y los efectivos activos. Por tal motivo diferentes países pusieron a su disposición su poderío militar. Lea más del tema: El gran poderío militar que tiene Rusia para la guerra

11:45 PM Civiles huyen de Kiev ante "operación militar" Ha quedado registrado cómo decenas de vehículos han emprendido la huida de la ciudad ucraniana. En un video difundido por redes sociales, se ve, al parecer, cómo cientos de habitantes de Kiev han decidido marcharse de la ciudad en sus vehículos, con destino a otras cercanas, debido a que la capital sería el principal objetivo de ataque por parte de Rusia. 🇺🇦 People leaving Kyiv en masse, highways are starting to fill. #Russia #Ukraine #UkraineWar #RussiaWar #Europe #EU #NATO #US [38] pic.twitter.com/5XHOXpfB4B — World Events Live - Jon (@IdeologyWars) February 24, 2022

11:40 PM Momentos de pánico en vivo Mientras transmitía en vivo, un periodista de CNN se puso casco y chaleco de protección por bombardeos en Ucrania. Los bombardeos en Kiev quedaron registrados en vivo por las cámaras de CNN, que estaban cubriendo las últimas noticias de la tensión entre Ucrania y Rusia, cuando de repente, se empezaron a ver y a escuchar detonaciones en la capital ucraniana. Tanto fue el pánico ocasionado, que el periodista de CNN ya estaba preparado para seguir el cubrimiento aún en medio de las explosiones, en la transmisión en vivo, se puso encima un chaleco y un casco de alta seguridad para protegerse de cualquier objeto contundente. 🇺🇦🇷🇺 Equipe da CNN americana registra momento exato de explosões em Kiev, na Ucrânia. pic.twitter.com/pGiYXN8IOa https://t.co/HV5Ib4PUAR — Eixo Político (@eixopolitico) February 24, 2022

11:23 PM OTAN condena el "ataque irresponsable" El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, alertó que el ataque pone "incontables" vidas en riesgo. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, rechazó el "ataque irresponsable y no provocado" de Rusia a Ucrania y alertó que ponía "incontables" vidas en riesgo. "Una vez más, a pesar de nuestras repetidas advertencias e incansables esfuerzos para comprometernos en la diplomacia, Rusia ha escogido el camino de la agresión contra un país independiente y soberano", dijo.

11:20 PM Trump se pronuncia tras lo ocurrido El exmandatario afirmó que esta situación "es culpa de Obama y Biden", y que "Biden probablemente esté dormido ahora mientras estalla la guerra". El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, salió a criticar a su sucesor Joe Biden por la actual situación de guerra que se vive entre Ucrania y Rusia. Trump señaló que "esta situación nunca habría pasado en su administración". Añadido a esto, indicó que "Biden no sabe qué diablos está haciendo. Esto no debería de haber pasado nunca". Lea más: Trump dice que Joe Biden "no tiene idea que está haciendo" con situación de Rusia

11:12 PM Los esfuerzos en vano de Occidente Las potencias occidentales trataron en vano impedir a toda costa un ataque de Rusia a Ucrania, que finalmente se dio este miércoles 23 de febrero. El primero de los acercamientos tuvo lugar el pasado 21 de enero. El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, se reunieron durante aproximadamente hora y media en Ginebra. Rusia insistió en que la OTAN dejara de extenderse hacia sus fronteras, en lo que supondría que la Alianza cerrara la puerta a Ucrania y la retirada de las fuerzas y armamento de varios países, entre ellos Bulgaria y Rumanía.

11:09 PM Precio del barril de petróleo por las nubes El barril de crudo Brent alcanzó 100,04 dólares tras la "operación" rusa, que intensificó los temores de un conflicto a gran escala en el este de Europa. El precio del petróleo superó este jueves, 24 de febrero, los 100 dólares por primera vez en más de siete años, luego de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara una "operación militar" en Ucrania. El barril de crudo Brent alcanzó 100,04 dólares tras el anuncio, que intensificó los temores de un conflicto a gran escala en el este de Europa.

10:57 PM Putin promete represalias El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró consecuencias para quienes interfieran en el conflicto con Ucrania. El presidente Putin manifestó en una alocución por televisión que los países que quieran interponerse en su objetivo tendrán “consecuencias que nunca antes han visto”. En el mensaje, de igual manera, prometió represalias contra quienes interfieran en la operación rusa en Ucrania, y pidió a los soldados del país vecino deponer las armas.

10:43 PM Cuba apoya a Rusia frente al conflicto con Ucrania El presidente Miguel Díaz-Canel expresó su solidaridad con Rusia ante sanciones. Cuba ofreció su respaldo a Rusia, al señalar que Moscú tiene "derecho a defenderse" y la OTAN debe atender su demanda de "garantías de seguridad", en medio del conflicto con Ucrania, durante una visita oficial del presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, a La Habana.

10:18 PM Reportan explosiones en Kiev, capital de Ucrania En múltiples ciudades como Odessa y Kharkiv también se reportan ataques por parte de las fuerzas militares rusas. Pocos momentos después de que el presidente Vladimir Putin declarara una operación militar en Ucrania, se empezaron a registrar explosiones en Kiev, capital del país europeo. Algunas agencias de prensa también reportaron las explosiones en la capital ucraniana. 🇺🇦🇷🇺 | URGENTE - GUERRA UCRANIA-RUSIA: Kiev: pic.twitter.com/0P1bg8UgfU — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 24, 2022