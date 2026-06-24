Locuta total: Así se vivió el gol de Daniel Muñoz desde la tribuna ante RD Congo

La Selección Colombia derrotó 1-0 a una rocosa y valiente República Democrática del Congo, sumando seis puntos perfectos en el Grupo K y asegurando, de forma anticipada, su presencia en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Pero los fríos datos de la tabla no alcanzan a contar el drama, la tensión y el desahogo colectivo que se vivió en suelo mexicano.

Desde el pitazo inicial, el libreto fue un examen para los nervios. El equipo de Néstor Lorenzo asumió el protagonismo, impulsado por las ideas de un James Rodríguez que buscó caminos entre la densa muralla africana, y la explosividad de Luis Díaz por la banda.

Los primeros veinte minutos fueron un monólogo tricolor: un remate al poste de Daniel Muñoz, un gol anulado por un fuera de juego milimétrico y las atajadas milagrosas del arquero congoleño Lionel M'Pasi, quien poco a poco se erigía como la pesadilla de la noche.

A medida que el reloj avanzaba, la ansiedad empezó a filtrarse en el campo. Congo no solo resistía con físico y orden, sino que comenzó a estirarse, obligando a Camilo Vargas a mantener la lucidez y metiendo miedo de contraataque. Lorenzo movió el banco a los 58 minutos, dándole paso a Juan Fernando Quintero por James, buscando esa llave mágica que abriera el cerrojo.

Y la llave llegó en los pies del de siempre, pero con la firma del invitado menos pensado a la tabla de goleadores. En el minuto 76, cuando el fantasma del empate sin goles desesperaba a la tribuna, 'Juanfer' frotó la lámpara y asistió a Daniel Muñoz.

El lateral derecho del Crystal Palace, rompiendo cualquier pizarra táctica con su alma de delantero indomable, apareció en el área para sacar un remate cruzado que batió por fin a M'Pasi. Un desahogo monumental para el 1-0 definitivo. Colombia supo aguantar las embestidas desesperadas del rival en los minutos finales y desató la fiesta. Ahora, el liderato del grupo se definirá en Miami ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, pero el primer gran objetivo está cumplido.

El gol de Daniel Muñoz desde la tribuna y sonido ambiente del Mundial 2026

Las transmisiones oficiales de televisión te dan la repetición perfecta, el ángulo nítido y la estadística inmediata. Pero el fútbol real, el que te acelera el pulso y te corta la respiración, solo se entiende cuando te despojas de los audífonos y escuchas la tribuna.

El video grabado desde las graderías del estadio de Guadalajara en el minuto 76 es una obra de arte de la emoción humana. La cámara tiembla un poco, contagiada por la tensión de miles de almas vestidas de amarillo que llevan más de una hora empujando una pelota que se niega a entrar. Se escucha el runrún tenso de la gente, los murmullos de nerviosismo, los gritos desesperados de "¡vamos, muchachos!" y el latido rítmico de un tambor que suena en el fondo, arrastrando el eco de Barranquilla, Cali o Medellín hasta el corazón de México.

De pronto, la magia ocurre. Juan Fernando Quintero levanta la cabeza, el balón viaja y dibuja una parábola perfecta. En el video se nota cómo el sonido ambiente sufre una transformación brutal: hay una milésima de segundo de silencio absoluto, un suspiro contenido de miles de personas que contiene toda la angustia del partido. Es el instante en que Daniel Muñoz aparece libre de marca, como un fantasma indetectable por el segundo palo.

Cuando el botín de Muñoz impacta la pelota y esta besa la red, el estadio no ruge: estalla. Es una explosión sónica que satura el micrófono del teléfono. El sonido ambiente se convierte en una marea de euforia pura, una catarsis colectiva donde se mezclan gritos desgarrados de gol, abrazos entre desconocidos y lágrimas de alivio.

Ver y escuchar ese video, sentir la vibración real de la gente saltando sobre el cemento y captar el eco ensordecedor de un país entero gritando a una sola voz en un rincón del mundo, es algo que literalmente eriza la piel. No son solo once jugadores pateando un balón; es la comunión perfecta de un pueblo que late al mismo ritmo.