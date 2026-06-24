Este será el rival de la Selección Colombia en dieciseisavos del Mundial 2026, según la inteligencia artificial

La Selección Colombia enfrentó a República Democrática del Congo en la noche del 23 de junio de 2026 y ganó 1-0 con anotación de Daniel Muñoz.

Con ese resultado, los dirigidos por Néstor Lorenzo sumaron 6 puntos en la fase de grupos y se clasificaron a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Por el momento, a falta de que se juegue la última fecha de los grupos K y L, a la 'tricolor' le tocaría enfrentar a Croacia, que está en el tercer lugar de su grupo, por detrás de Inglaterra y Ghana.

Sin embargo, ¿cambiaría el panorama en los próximos días? La inteligencia artificial realizó un análisis y reveló su veredicto.

Según la inteligencia artificial, la Selección Colombia jugaría vs. Ghana en los dieciseisavos del Mundial 2026

Tras su monitoreo, la inteligencia artificial señaló que Colombia empataría vs. Portugal y quedaría en la primera posición del grupo K.

Entre tanto, la herramienta digital también indicó que Ghana caería vs. Croacia y sería desplazada a la tercera posición del grupo L.

"Veo a Colombia terminando como líder del Grupo K, con siete puntos, gracias a un empate frente a Portugal", señaló ChatGPT.

"Considero que Ghana hará un buen Mundial, pero perderá el duelo directo con Croacia y finalizará tercera. Con cuatro puntos, los de Queiroz tendrían muchas posibilidades de avanzar como uno de los mejores terceros y ese perfil de clasificación encajaría con uno de los posibles rivales del primero del grupo K, dependiendo de cómo se completen los cruces", agregó la inteligencia artificial.

¿Cuándo es el tercer partido de Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia volverá a tener actividad en la Copa del Mundo el próximo sábado 27 de junio.

Su rival será Portugal, a las 6:30 de la tarde, en el Estadio Miami.