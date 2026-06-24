¿Qué dijo Cristiano Ronaldo sobre el partido entre Portugal y Colombia en el Mundial 2026?

La Selección de Portugal ya cambió el chip y tiene la mira puesta en Colombia. Luego de una contundente victoria sobre Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026, el equipo luso comenzó a preparar el compromiso que definirá buena parte de su futuro en el torneo.

Uno de los protagonistas de la noche fue Cristiano Ronaldo, quien volvió a demostrar su vigencia con una destacada actuación que ayudó a Portugal a quedarse con tres puntos fundamentales.

Cristiano Ronaldo y la confianza de Portugal antes de enfrentar a Colombia

La goleada sobre Uzbekistán permitió que Portugal recuperara confianza y llegara con mejores sensaciones al cierre de la fase de grupos. Cristiano Ronaldo fue una de las figuras del compromiso y volvió a liderar a un equipo que sueña con hacer historia en la Copa del Mundo.

Sobre Colombia, Cr7 no dijo mucho, pero sí destacó que “lo más importante era hoy, ganar para pasar en el grupo y estar preparados para lo que viene. Vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar. Lo logramos, jugué bien, marqué, ayudé y el equipo ha estado muy bien".

La selección europea busca alcanzar un objetivo que todavía se le ha escapado como lo es conquistar su primer título mundial. Hasta ahora, sus mejores participaciones se remontan a 1966, cuando terminó en el tercer lugar, y a 2006, cuando ocupó la cuarta posición.

Colombia y Portugal se juegan el liderato del Grupo K

El partido entre Colombia y Portugal se perfila como uno de los más atractivos de la tercera fecha de la fase de grupos. Ambos equipos llegan con opciones de terminar en la primera posición de la zona y asegurar un camino más favorable en los cruces de eliminación directa.

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La Tricolor ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final tras sus buenos resultados en las primeras jornadas, mientras que Portugal quiere confirmar su recuperación después de un inicio con algunas dudas.

El compromiso está programado para este sábado 27 de junio a las 6:30 p.m. (hora de Colombia) y podrá verse a través de la señal del Canal RCN.

Con Cristiano Ronaldo inspirado y Colombia atravesando un gran momento, el duelo promete emociones y podría convertirse en uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026.