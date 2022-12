¿El tercero de Argentina no tuvo que valer?: prensa francesa en contra del gol de Messi

Lionel Messi por fin pudo coronarse campeón del mundo con la Selección Argentina y lo hizo en Catar contra su similar de Francia.

El ‘10’ Argentina fue protagonista con dos anotaciones. Una en el primer tiempo y la otra en el segundo tiempo de la prórroga. Sin embargo, durante un partido que contó con varias polémicas y fuertes críticas contra el árbitro polaco Szymon Marciniak.

La prensa francesa ha hecho revuelo por una acción en particular y es la tercera anotación de Argentina (el segundo de Messi) y dieron sus razones.

L’Equipe, medio francés, en su cuenta de Twitter hizo la siguiente publicación:

“Según el reglamento, el segundo gol de Messi, en la prórroga, debería haber sido anulado por el árbitro del partido, Szymon Marciniak. Los suplentes argentinos ya estaban en el terreno de juego antes de que el balón traspasara la línea de gol de Hugo Lloris”

Le puede interesar: Parte de la gloria Mundial: el día que Armani le salvó el puesto a Scaloni en Argentina

Selon le règlement, le second but de Messi, dans la prolongation, aurait dû être refusé par l'arbitre de la rencontre, Szymon Marciniak. Des remplaçants argentins étaient, déjà, sur la pelouse avant que le ballon ne dépasse la ligne de but d'Hugo Lloris https://t.co/zR3T2EekCR pic.twitter.com/D8cmoe8xw5 — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 19, 2022

Afirmando que los suplentes de Argentina estaban dentro del campo antes de que Messi definiera frente a Lloris, la anotación del ‘10’ tendría que ser invalidada.

Más polémica respecto al segundo gol de Messi a Francia

Sin embargo, la inconformidad se generó desde la jugada previa a la anotación y es debido a que Messi se encontraba adelante en el primer pase, más no en el segundo donde la esférica va en dirección a Lautaro Martínez, que fue lo que se determinó que no se encontraba en fuera de lugar y porque en la primera acción el balón no iba para Lionel.