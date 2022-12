Parte de la gloria Mundial: el día que Armani le salvó el puesto a Scaloni en Argentina

La semana comenzó con euforia en Argentina tras el título del Mundial de Catar 2022 y es que los festejos aún están empezando. En la noche de lunes, la 'scaloneta' arribará a Buenos Aires y se preparan para un recibimiento monumental el martes por parte de toda su gente.

No es para menos, es un triunfo por donde se le mire. Por un lado, Messi ahora sí entró al olimpo de los mejores de la historia con una Copa del Mundo y Lionel Scaloni se convirtió en el entrenador más joven en ser campeón en este certamen, un logro que muy pocos creían posible en 2018, cuando asumió el cargo de manera interina tras la convulsiva salida de Jorge Sampaoli.

El DT de 44 años reconstruyó todo. Formó un equipo con jugadores de experiencia, pero muchos jóvenes con proyección como Julián Álvarez y Enzo Fernández. Sin embargo, al inicio de su ciclo recibió críticas fuertísimas por parte de la prensa argentina, que apeló a la trayectoria inexistente de Lionel dirigiendo en el ámbito profesional.

Scaloni llegó al cargo luego de haber dirigido al equipo sub-20 en el torneo de L'Alcudia en España en 2018 y siendo campeón. Se sumó al cuerpo técnico de Sampaoli como analista de video y luego, por ser de los pocos sobrevivientes, recibió el espaldarazo para continuar el proyecto.

Primero fue de manera interina y con muchos peros en el medio. La Copa América de 2019 fue su primera gran prueba de fuego como seleccionador y su tiquete para quedarse de manera definitiva en el cargo. Pero para lograrlo, vivió momentos de tensión en los su continuidad estuvo al borde del precipicio.

Uno de esos momentos fue en el mencionado certamen continental, en el que Argentina quedó en el tercer lugar, pero de sufriendo. De hecho, casi no pasa de la fase de grupos y lo hizo gracias a un manotazo salvador de Franco Armani, hoy arquero suplente de Dibu Martínez.

La vez que Franco Armani le salvó el puesto a Scaloni en Argentina

La 'albiceleste' llegó al segundo partido de la fase de grupos con la obligación de ganar para no quedar eliminado prematuramente luego de haber perdido 2-0 en el debut contra la Selección Colombia. Frente a Paraguay empezó perdiendo, pero luego Lionel Messi empató el compromiso con un tanto de penal.

Sin embargo, cinco minutos después, Argentina pudo estar en desventaja de nuevo por una falta dentro del área de Nicolás Otamendi sobre Derlis González. El mismo Derlis fue al cobro, pero Armani agrandó su figura y atajó el tiro, celebrando luego con un gesto de silencio hacia la tribuna por las críticas que lo rodeaban en ese entonces.

8) El penal atajado de Armani



Primera Prueba Oficial, Copa América 2019. Argentina comenzaría 2-0 abajo vs 🇨🇴 y si perdía vs 🇵🇾, estaba eliminado, con el partido 1-1, penal para Paraguay, se haría cargo Derlis González, si era gol, Scaloni era despedido. pic.twitter.com/bNvfgUV8a6 — K1NGTER0 🇦🇷⭐️⭐️⭐️ (@luis_delpi) December 16, 2022

El marcador no se movió, terminó en empate y gracias a la victoria 2-0 sobre Catar en la última fecha, los dirigidos por Scaloni avanzaron de ronda y más adelante el DT fue ratificado para continuar en el cargo. De no haber sido por la atajada de Armani, la 'albiceleste' habría sido eliminada de la Copa América y hoy quizás no se hablaría de la 'scaloneta' campeona del mundo.