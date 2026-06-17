¿Qué le pasó a Camilo Vargas? Así fue el gol de Uzbekistán con el que empata a Colombia

Cuando Colombia parecía tener controlado el partido en su debut frente a Uzbekistán por el Mundial 2026, una acción inesperada cambió el rumbo del compromiso. El equipo asiático aprovechó un error en el área colombiana y encontró el empate en un momento clave del segundo tiempo.

La anotación llegó al minuto 60 y sorprendió tanto a los jugadores de la Tricolor como a los miles de aficionados que seguían el encuentro. Hasta entonces, Colombia intentaba administrar la ventaja, pero una jugada desafortunada terminó costándole caro.

El error de Camilo Vargas que terminó en gol

La acción nació tras una llegada de Uzbekistán al área colombiana. En medio de la jugada, el arquero Camilo Vargas intentó intervenir para despejar el peligro, pero fue sorprendido por el recorrido del balón y no logró enviarlo al tiro de esquina como parecía indicar la acción.

La pelota continuó su trayectoria, golpeó uno de los postes y quedó servida dentro del área chica. Allí apareció Fayzullaev, quien estuvo atento a la jugada y solo tuvo que empujar el balón de cabeza para enviarlo al fondo de la red.

Fayzullaev aprovechó el regalo y silenció a Colombia

El atacante uzbeko mostró oportunismo y reflejos para reaccionar más rápido que los defensores colombianos. Mientras la defensa intentaba reorganizarse tras el rebote, Fayzullaev llegó primero al balón y definió sin oposición bajo el arco.

La anotación le dio un impulso anímico importante a Uzbekistán, que encontró recompensa a su insistencia en el segundo tiempo. Por su parte, Colombia quedó obligada a reaccionar rápidamente para recuperar la ventaja y evitar un tropiezo inesperado en su estreno mundialista.

La jugada ya genera debate entre los aficionados, quienes analizan si se trató de un error de cálculo de Camilo Vargas o simplemente de una acción desafortunada marcada por el rebote en el poste.