Luis Díaz volvió a poner en ventaja a la Selección Colombia: ¡Vea su primer gol en un Mundial!

La Selección Colombia volvió a ponerse en ventaja frente a Uzbekistán tras el baldado de agua fría que fue el empate en el arranque de la segunda mitad. Luis Díaz aprovechó un lindo pase al espacio por parte de Gustavo Puerta y marcó con un tiro a colocar y con algo de suspenso, pues el portero estuvo muy cerca de atajarlo.

El gol surgió de una buena presión por parte de los dos volantes, Jefferson Lerma y el mismo Puerta, quienes recuperaron el balón en zona de peligro. Puerta la sirvió para 'Lucho', quien celebró de forma eufórica ante la mirada de más de 70.000 hinchas colombianos presentes en el estadio.

Gol y asistencia de Luis Díaz en su debut mundialista

Con el gol marcado, Luis Díaz dejó un lindo registro a nivel personal en su debut en el Mundial. Además del tanto, el guajiro había sumado una asistencia con el pase gol en el primer gol en el primer tiempo.

El extremo estaba marcado por varios jugadores, por lo que se tiró unos metros atrás para intentar generar peligro, allí se inventó un pase decisivo para Daniel Muñoz, quien la desvió para poner a ganar al combinado nacional.