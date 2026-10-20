¡Álvaro Montero y Sebastián Villa jugarán la final de la Sudamericana en Barranquilla! | Vea los goles de la remontada

Boca Juniors volvió a mostrar su jerarquía internacional y avanzó a la final de la Copa Sudamericana 2026, que se jugará el próximo 21 de noviembre en el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla, tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná de Río de Janeiro; los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa hicieron parte de la nómina titular de los 'Xeneizes'.

En el club eliminado, el colombiano Marino Hinestroza ingresó para jugar todo el segundo tiempo; Carlos Gómez y Carlos Cuesta, los otros colombianos de Vasco, no hicieron parte de los convocados.

El club argentino espera por su rival en la gran final que saldrá del enfrentamiento entre Atlético Mineiro de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay; el juego de ida lo ganó el club de Brasil en condición de local por 3-0.

Así fue la clasificación de Boca Juniors en Brasil

En un primer tiempo electrizante, Boca Juniors demostró que estaba dispuesto a remontar la serie lo más rápido posible y apenas a los 4 minutos de iniciado el juego, el defensor Lautaro Di Lollo conectó un cabezazo y decretó el 1-0 a favor de los argentinos.

Vasco se fue encima de su rival en busca del empate, pero sin generar mayor peligro en la portería defendida por Álvaro Montero y, a los 34 minutos, tras un mal rechazo de los locales, Sebastián Villa le dio una brillante asistencia al delantero Miguel Merentiel, que definió de gran forma poniendo el 2-0 que le daría la ventaja en la serie a Boca Juniors.

El segundo tiempo iniciaría sin mayores complicaciones para los argentinos que no aprovecharon las oportunidades de contraataque y a los 66 minutos, Rodríguez, de Vasco, anotaría el 2-1 y empate parcial en la serie.

Cuando todo parecía indicar que el clasificado a la final se definiría por penales, el capitán e ídolo de Boca, Leandro Paredes, remató desde fuera del área a los 89 minutos y con complicidad del arquero rival, anotaría el 3-1 a definitivo para darle la agónica clasificación a su equipo a la gran final de Barranquilla.

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Boca Juniors busca un nuevo título internacional 18 años después

El 21 de noviembre de 2026, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Boca Juniors, uno de los equipos más ganadores del mundo, buscará un nuevo título internacional después de 18 años, tras conseguir la Recopa Sudamericana en 2008 ante Arsenal de Sarandí.

Además, buscará revancha tras haber perdido las últimas finales continentales que disputó en los años 2012, 2018 y 2023, todas por Copa Libertadores.

De conseguir el título de 'La otra mitad de la gloria', obtendrá automáticamente la clasificación a la fase de grupos de la edición 2027 de la Copa Libertadores.