Balón de oro lanza votación para elegir al mejor futbolista de la historia: Cristiano Ronaldo lidera el ranking

El Balón de Oro, uno de los premios individuales más prestigiosos del 'deporte rey' creado por la revista France Football ha lanzado una nueva votación para que los fanáticos en todo el mundo escojan al 'BOAT', el Balón de Oro de Todos los Tiempos; el premio busca definir cuál ha sido el mejor año futbolístico de algunos de los jugadores más legendarios de la historia.

Lionel Messi, con ocho brillantes años, y Cristiano Ronaldo, con cinco, son los máximos aspirantes a llevarse el premio; otras figuras como Ronaldo Nazario, Marco van Basten o Michel Platini también hacen parte de la votación.

Cristiano Ronaldo lidera la votación por el 'BOAT'

Según Balón de Oro, en este momento la votación es liderada por el año 2008 de Cristiano Ronaldo con un 75% de los votos; durante esa temporada, el astro portugués conquistó la Premier League, Champions League y registró 42 goles en todas las competiciones.

La diferencia con el segundo puesto, ocupado por el año 2021 de Lionel Messi, es considerablemente amplia, ya que el argentino alcanza apenas el 9% de los votos; el podio lo completa una vez más el portugués con el año 2017 y el 6% de los votos.

El sitio oficial informa que las otras leyendas se encuentran muy atrás en la votación y solo alcanzan el 0,4 de las votaciones sumando todos los demás años participantes.

Las votaciones estarán abiertas hasta el próximo 27 de octubre, donde se conocerá al ganador y aquellos que hagan parte de la decisión podrán participar por dos entradas para la ceremonia de entrega del Balón de Oro en 2027.

Balón de Oro 2026: ¿Cuándo es y quiénes son los nominados?

La ceremonia para le entrega del Balón de Oro 2026 será el próximo 26 de octubre en Londres.

Los principales candidatos a llevarse el premio son los campeones del mundo Lamine Yamal y Fabián Ruiz; además, Ousmané Dembelé, Erling Haaland, Harry Kane y Lionel Messi son otros de los más opcionados para ser los ganadores.