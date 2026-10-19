CANAL RCN
Deportes

Selección Colombia perdería a uno de sus delanteros para enfrentar a Chile

La Selección Colombia tendría una baja para los amistosos de noviembre.

Néstor Lorenzo técnico de la Selección Colombia (1)
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 19 de 2026
08:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia podría perder a Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández para los amistosos de noviembre contra Chile. El delantero sufrió una lesión muscular con el Real Betis y su recuperación pondría en duda su presencia en la próxima convocatoria de Néstor Lorenzo.

Atlético Nacional confirmó convocados para visitar a Cúcuta: ¿Está James Rodríguez?
RELACIONADO

Atlético Nacional confirmó convocados para visitar a Cúcuta: ¿Está James Rodríguez?

La Tricolor comienza a preparar su siguiente fecha FIFA con dos compromisos ante el seleccionado chileno. Sin embargo, una lesión en el fútbol español amenaza con dejar por fuera a uno de los atacantes colombianos que estuvo en el Mundial de 2026.

¿Qué lesión sufrió el ‘Cucho’ Hernández?

El delantero presentó una lesión muscular en el sóleo proximal izquierdo durante el partido del Real Betis frente al Barcelona. Aunque el equipo español no estableció un plazo definitivo para su recuperación, los reportes apuntan a una incapacidad cercana a cuatro semanas.

“Me odian”: exjugador de Millonarios confesó que priorizó siempre a su selección
RELACIONADO

“Me odian”: exjugador de Millonarios confesó que priorizó siempre a su selección

Ese tiempo podría impedirle llegar en condiciones a los encuentros internacionales de noviembre. Por ahora, su ausencia se perfila como una posibilidad, pues la convocatoria oficial de Colombia todavía no se ha anunciado.

La situación llega en un momento en el que Hernández buscaba volver a tener protagonismo con la Selección. El atacante, de 26 años, hizo parte del equipo colombiano en el Mundial de 2026, pero no fue incluido en la lista para los recientes amistosos frente a México, Paraguay y Perú.

¿Cuándo juega la Selección Colombia contra Chile?

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tiene previstos dos partidos frente a Chile durante noviembre. El primero se jugaría el viernes 13 en Cali, mientras que el segundo está programado para el martes 17 en Santiago.

Estos encuentros servirán para que el cuerpo técnico continúe evaluando alternativas y observe a futbolistas que buscan ganarse un lugar en el equipo nacional. La convocatoria se espera para las primeras semanas de noviembre.

Oficial: esta es la sanción de la Federación de Portugal a Cristiano Ronaldo
RELACIONADO

Oficial: esta es la sanción de la Federación de Portugal a Cristiano Ronaldo

La expectativa está puesta en una lista que podría combinar nombres habituales con nuevas alternativas para la Tricolor. También existe expectativa por una eventual convocatoria de James Rodríguez, en medio de las versiones sobre un posible homenaje de despedida.

Por ahora, la situación del ‘Cucho’ Hernández dependerá de su evolución física y su recuperación será clave para determinar si puede regresar a la Selección o si Lorenzo deberá buscar otras opciones ofensivas para los compromisos frente a Chile.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Atlético Nacional confirmó convocados para visitar a Cúcuta: ¿Está James Rodríguez?

Juan Pablo Vargas

“Me odian”: exjugador de Millonarios confesó que priorizó siempre a su selección

Cristiano Ronaldo

Oficial: esta es la sanción de la Federación de Portugal a Cristiano Ronaldo

Otras Noticias

Cali

Mujer denunció haber sido golpeada por su pareja y su suegro en un centro comercial de Cali

En un video publicado en sus redes, la víctima relató los momentos de angustia que vivió tras denunciar haber sido agredida por su pareja sentimental y su suegro en el centro comercial Jardín Plaza, en Cali.

Estados Unidos

Tragedia en Texas: militar de la Fuerza Aérea cayó desde casi 30 metros de altura durante exhibición de rápel

La trágica escena se vivió minutos antes de un partido universitario de fútbol americano que se terminaría jugando tras varios minutos de retraso.

Redes sociales

Karina García se encuentra en la clínica: ¿qué se sabe de su estado de salud?

Dian

Dian subasta joyas y relojes decomisados en Colombia: así puede participar

Animales

¡Pilas! Estos son los riesgos a los que expondrá a su mascota si le da dulces en Halloween