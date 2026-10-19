Selección Colombia perdería a uno de sus delanteros para enfrentar a Chile

La Selección Colombia podría perder a Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández para los amistosos de noviembre contra Chile. El delantero sufrió una lesión muscular con el Real Betis y su recuperación pondría en duda su presencia en la próxima convocatoria de Néstor Lorenzo.

La Tricolor comienza a preparar su siguiente fecha FIFA con dos compromisos ante el seleccionado chileno. Sin embargo, una lesión en el fútbol español amenaza con dejar por fuera a uno de los atacantes colombianos que estuvo en el Mundial de 2026.

¿Qué lesión sufrió el ‘Cucho’ Hernández?

El delantero presentó una lesión muscular en el sóleo proximal izquierdo durante el partido del Real Betis frente al Barcelona. Aunque el equipo español no estableció un plazo definitivo para su recuperación, los reportes apuntan a una incapacidad cercana a cuatro semanas.

Ese tiempo podría impedirle llegar en condiciones a los encuentros internacionales de noviembre. Por ahora, su ausencia se perfila como una posibilidad, pues la convocatoria oficial de Colombia todavía no se ha anunciado.

La situación llega en un momento en el que Hernández buscaba volver a tener protagonismo con la Selección. El atacante, de 26 años, hizo parte del equipo colombiano en el Mundial de 2026, pero no fue incluido en la lista para los recientes amistosos frente a México, Paraguay y Perú.

¿Cuándo juega la Selección Colombia contra Chile?

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tiene previstos dos partidos frente a Chile durante noviembre. El primero se jugaría el viernes 13 en Cali, mientras que el segundo está programado para el martes 17 en Santiago.

Estos encuentros servirán para que el cuerpo técnico continúe evaluando alternativas y observe a futbolistas que buscan ganarse un lugar en el equipo nacional. La convocatoria se espera para las primeras semanas de noviembre.

La expectativa está puesta en una lista que podría combinar nombres habituales con nuevas alternativas para la Tricolor. También existe expectativa por una eventual convocatoria de James Rodríguez, en medio de las versiones sobre un posible homenaje de despedida.

Por ahora, la situación del ‘Cucho’ Hernández dependerá de su evolución física y su recuperación será clave para determinar si puede regresar a la Selección o si Lorenzo deberá buscar otras opciones ofensivas para los compromisos frente a Chile.