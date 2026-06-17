El exclusivo reconocimiento que tendrá James Rodríguez en el partido de Uzbekistán por el Mundial 2026

En el marco del esperado debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Uzbekistán, los reflectores no solo apuntarán al planteamiento táctico del director técnico Néstor Lorenzo. El capitán y máximo referente del combinado cafetero, James Rodríguez, portará un exclusivo reconocimiento oficial de la FIFA directamente en su camiseta, un homenaje gráfico que celebra su impacto histórico en la máxima cita del balompié global.

El futbolista cucuteño saltará al terreno de juego portando un parche especial que lo distingue de manera oficial como el ganador de la Bota de Oro de la Copa del Mundo de Brasil 2014, edición en la que se consagró como el máximo goleador con seis anotaciones.

RELACIONADO James Rodríguez puso a Luis Díaz entre los cinco mejores del mundo y habló del Balón de Oro

Esta iniciativa de la FIFA busca enaltecer el legado de los grandes artilleros históricos que se mantienen vigentes y compitiendo en el actual certamen orbital.

James Rodríguez se codea con las grandes figuras del Mundial 2026

La distinción sitúa a James Rodríguez en un Olimpo futbolístico extremadamente reducido dentro de la competencia. Para esta edición del torneo, el mediocampista colombiano compartirá el honor de llevar este parche únicamente con otras dos grandes superestrellas mundiales:

Harry Kane: Ganador de la Bota de Oro con la Selección de Inglaterra en Rusia 2018.

Kylian Mbappé: Máximo anotador con la Selección de Francia en Qatar 2022.

El diseño del parche, que exhibe la silueta de un botín dorado, se ubicará en una de las mangas de la indumentaria oficial. Este reconocimiento emula otros homenajes institucionales implementados por el máximo organismo del fútbol, como el parche de la palabra "Legacy" reservado para figuras de la talla de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo al alcanzar hitos de participaciones mundialistas.

James se enfoca en el debut con Uzbekistán

El debut de la escuadra nacional en territorio norteamericano llega cargado de emotividad, ya que este torneo representa la última gran cita para una generación dorada del fútbol colombiano.

"Estoy feliz de jugar mi tercer Mundial. Es un sueño grande, pasa el tiempo y todavía se me dibuja esa sonrisa. Este grupo tiene muchos sueños y muchas ganas. Hay talento y calidad. ¿Por qué no soñar con una gran final? Es algo que todos queremos", afirmó el portador de la mítica camiseta número '10'.

Por su parte, el estratega Néstor Lorenzo ha enfatizado en sus ruedas de prensa la importancia del equilibrio y el rendimiento físico para contrarrestar la intensidad de los rivales, destacando que el liderazgo y la experiencia de James resultarán fundamentales en el desarrollo del torneo.

Doce años después de maravillar al planeta en territorio brasileño y sellar su histórico traspaso al Real Madrid, la historia de James Rodríguez con los Mundiales añade un nuevo y brillante capítulo dorado en su uniforme.