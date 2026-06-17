"Podemos dar una sorpresa": figura de la Selección Colombia palpitó el debut en el Mundial 2026

Después de ocho años, la Selección Colombia vuelve a una Copa del Mundo y enfrentará a Uzbekistán este 17 de junio de 2026.

A las 9:00 de la noche, en el Estadio Ciudad de México, la 'tricolor' iniciará su camino y espera conseguir una victoria para comenzar a posicionarse en lo más alto del grupo K.

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Bajo las indicaciones de Néstor Lorenzo, la 'amarilla' ha ajustado los detalles finales y ya tiene claro qué es lo que quiere plantear en el terreno de juego.

Por lo tanto, Daniel Muñoz, una de las figuras de la Selección Colombia, rompió el silencio y habló de las expectativas 'cafeteras' en la Copa del Mundo que se está disputando en México, Estados Unidos y Canadá.

Daniel Muñoz exaltó el proceso de la Selección Colombia y analizó a Uzbekistán

"Gracias a Dios vino el profe Néstor, que creo que lo que armó desde el día uno fue una familia sólida, humilde, solidaria y en la que hay una linda hermandad. Yo creo que eso es lo que nos ha traído hasta donde hemos llegado", afirmó el lateral de la 'tricolor'.

"Jugamos como equipo, pero también tenemos individualidades con jugadores de talla mundial, que eso es lo que marca la diferencia. Ahorita es Uzbekistán, una selección que compite, que se ha dado a conocer y que tiene muy buenos jugadores. Nadie va a regalar nada, van a ser partidos de ida y vuelta y el que salga con más hambre y más méritos es el que va a ganar", añadió.

Daniel Muñoz habló de la importancia de James Rodríguez y de la ilusión de ganar la Copa del Mundo

"James para nosotros significa un referente y una persona que ha llevado el fútbol y el nombre de Colombia a lo más alto. Realmente, yo lo reconozco así y para mí, como colombiano, me representa", enfatizó el lateral derecho que milita en el Crystal Palace.

"Creo que la gente está muy motivada, saben que podemos dar una sorpresa, que puede ser alzar la Copa del Mundo, y nada nos haría más felices que poder llevársela a esos 50 o 55 millones de colombianos que han estado ahí en los buenos y en los malos momentos. En esta cita todos estamos muy unidos, entusiasmados, y nosotros como jugadores esperamos representarlos de la mejor forma y darles una alegría", concluyó.