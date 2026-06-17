🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Uzbekistán: siga en directo el debut de la selección en el Mundial 2026

Después de ocho años de ausencia en una Copa del Mundo, la selección Colombia vuelve al máximo escenario del fútbol internacional con su estreno en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán.

El encuentro, correspondiente al Grupo K, marca el inicio del camino de la Tricolor en un torneo en el que también comparte zona con Portugal y la República Democrática del Congo.

La expectativa es enorme. Desde aquella eliminación en Rusia 2018, el combinado nacional atravesó un proceso de renovación que hoy tiene a los dirigidos por Néstor Lorenzo nuevamente entre las mejores selecciones del planeta.

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Néstor Lorenzo pide cautela ante Uzbekistán

En la previa del compromiso, el técnico argentino dejó claro que no existe espacio para el exceso de confianza. Lorenzo recordó las sorpresas que se han presentado en las primeras jornadas del Mundial, con resultados inesperados que han demostrado la competitividad del torneo.

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"Los resultados nos están demostrando que no hay equipos pequeños, no hay que subestimar a nadie", aseguró el estratega.

El entrenador destacó que Uzbekistán cuenta con jugadores de calidad y señaló que su principal fortaleza está en los contraataques y las jugadas de pelota parada. Por ello, considera fundamental que Colombia mantenga la concentración durante los 90 minutos.

James Rodríguez y Luis Díaz, las cartas de Colombia

Para este debut, gran parte de la atención estará puesta sobre James Rodríguez, capitán y referente del equipo. Lorenzo aseguró que el volante llega en buenas condiciones físicas y que sigue siendo un futbolista capaz de marcar diferencias en los momentos decisivos.

Además, el seleccionador destacó el presente de Luis Díaz, a quien considera con potencial para convertirse en una de las grandes figuras del Mundial. También confirmó que Jhon Córdoba superó sus molestias físicas y está disponible para el encuentro.

Con una plantilla en óptimas condiciones y la ilusión de todo un país detrás, Colombia buscará arrancar con pie derecho su regreso a la Copa del Mundo.