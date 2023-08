¿Ya no hay respaldo? Entrenador mundialista fue acercado al Junior de Barranquilla

Para nadie es un secreto la difícil situación que vive Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez en el Junior de Barranquilla. Los malos resultados durante el arranque del segundo semestre en el fútbol colombiano han hecho que los aficionados del equipo tiburón arremetan contra el entrenador, quien al parecer tendría los días contados en el banquillo rojiblanco.

Según se dio a conocer por medio de las redes sociales, durante las últimas horas se han acercado varios nombres de entrenadores a la dirigencia del Junior de Barranquilla, quienes al parecer estarían buscando un posible reemplazo para el estratega antioqueño, puesto saben que la relación con la hinchada es insostenible.

El primer nombre que estaría en carpeta para la junta directiva del club es Gustavo Alfaro, exentrenador de la Selección de Ecuador y que terminó contrato con el vecino país tras su lamentable presentación en el Mundial de Catar 2022, pues así lo dio a conocer Breinner Arteta, periodista de la ciudad de Barranquilla.

“Fue acercado a Junior de Barranquilla el nombre del entrenador argentino Gustavo Alfaro”, aseguró el periodista por medio de sus redes sociales.

Vale recordar que antes de que llegara Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez al Junior de Barranquilla, el nombre de Gustavo Alfaro era una de las primeras opciones del equipo tiburón. Sin embargo, las negociaciones con el entorno del argentino no pudieron llegar a un feliz término, haciendo que la dirigencia se declinara por el exentrenador de la Selección Colombia.

Bolillo Gómez abrió la puerta para salir del Junior de Barranquilla

Luego el empate a cero goles frente al Deportivo Pasto en el estadio Metropolitano, Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez habló sobre su continuidad en el equipo tiburón, afirmando que va a dialogar con la junta directiva del club, pues es consciente que el ambiente está afectando a los jugadores en el camerino.

“Los muchachos salieron a calentar y les gritaron que se iban todos, las energías son difíciles. A veces creo que es personal, llegué y tomé decisiones. Limpiamos el camerino porque decían que era difícil y no ganamos, me están cobrando y es personal (…) Los jugadores sienten que no hay apoyo al técnico. Son cosas que uno debe pensar. Conversaré con los directivos porque no sé si tiene que llegar otra persona para tomar decisiones, que a muchos les gustaron y no, si ganáramos sería distinto. Ante esas decisiones, la cogen personal”, agregó el entrenador en rueda de prensa.

