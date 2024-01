Gustavo Costas y una inédita revelación: ¿por qué nunca se puso algo rojo en Santa Fe?

En Racing hay especial expectativa para este 2024 luego de no lograr ningún título en 2023 y tampoco poder clasificar a la Copa Libertadores este año. El regreso de un referente del club como Gustavo Costas, ilusiona a toda la hinchada.

Costas tendrá su tercera etapa como entrenador de la 'academia' en la que espera que sea la vencida para ganar títulos. Por ahora, su legado más importante en el club es como jugador, pues se formó en las divisiones menores, debutó profesionalmente ahí y fue partícipe de las consagraciones en la Supercopa Sudamericana e Interamericana, ambas en 1988.

Gustavo Costas nunca ha usado una camiseta roja

Tan grande es su pasión por Racing, que Gustavo Costas tiene una regla de vida que ha cumplido a cabalidad, y es que nunca se ha puesto una camiseta de color rojo. Esto por la rivalidad en Avellaneda con Independiente. Es más, esta confesión parecía mentira por su pasado glorioso como DT de Independiente Santa Fe, pero aseguró que ni siquiera ahí lo hizo y siempre utilizó indumentaria gris o amarilla.

La divertida anécdota la reveló el propio Costas en diálogo con el diario argentino Olé luego de que hace unos días, Maximiliano Salas, flamante refuerzo de Racing y a quien Gustavo dirigió en Palestino de Chile, revelara que el DT le hizo un llamado de atención por llegar a un entrenamiento con una camiseta roja.

"Una vez, llegué a un entrenamiento (de Palestino de Chile) con una remera roja y (Costas) me hizo saber que no la traiga más... No la llevé más", destapó el jugador hace poco en un video publicado en las redes sociales de Racing.

Al ser cuestionado sobre ese momento, Gustavo Costas afirmó que es una costumbre que tiene desde pequeño por su fanatismo por la 'academia' y que ha llevado a cualquier equipo que ha dirigido.

"Y acá también, es algo de familia ya, je. En mi casa tampoco... Acá nadie puede usar el rojo. No tengo nada rojo", dijo.

Costas le huyó al rojo hasta en su etapa en Santa Fe

La anécdota fue tomada por sorpresa por el paso de Costas por Santa Fe, con el que tuvo dos etapas en las que ganó cinco títulos. Sin embargo, el entrenador aseguró que en su paso por el 'cardenal' nunca se puso una camiseta o sudadera de color rojo, solo gris o amarilla, e incluso, que cuando el equipo salía campeón, tampoco se ponía encima la camiseta conmemorativa, sino que la cargaba en su mano. Para la muestra una foto.

"Yo iba con una de color gris. Y ahí es donde gané más campeonatos: cinco. Y cada vez que salíamos campeones, nos daban la roja pero yo la llevaba en la mano. El equipo se llama Santa Fe, ja... Yo a ellos les hablaba siempre de Racing. Es más, uno de los pibes de la barra de Santa Fe tenía el escudo de Racing. Al día de hoy ellos me llaman por teléfono", concluyó.

Foto: "cada vez que salíamos campeones, nos daban la roja pero yo la llevaba en la mano"