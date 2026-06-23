Así era Gustavo Puerta cuando empezó a jugar fútbol: "Un gordito", recuerda su padre

Gustavo Puerta se ha convertido en uno de los nombres más destacados de la Selección Colombia tras su actuación en el debut mundialista frente a Uzbekistán. El mediocampista fue clave en la victoria de la 'Tricolor' al entregar la asistencia para el gol de Luis Díaz, consolidándose como una de las figuras del encuentro y como el jugador más joven del combinado nacional.

La historia del futbolista comenzó muchos años antes de este momento. Gustavo Puerta Molano tenía apenas siete años cuando empezó a soñar con una carrera profesional en las canchas de La Victoria, municipio del norte del Valle del Cauca donde nació. Allí dio sus primeros pasos en el fútbol participando en diferentes torneos regionales.

Su padre, Gustavo Puerta Quintero, recordó cómo fueron esos inicios. Según contó, su hijo era un niño que comenzó a destacar en las canchas del municipio y participó en competencias como la Copa Norte y la Copa del Café, entre otros torneos que marcaron su proceso de formación deportiva.

¿Cómo comenzó Gustavo Puerta su camino hacia el fútbol profesional?

Detrás del crecimiento deportivo del mediocampista hubo una meta que expresó desde muy pequeño. Su madre, Virgelina Molano, relató que Gustavo siempre les decía que quería convertirse en futbolista profesional para brindarles mejores condiciones de vida a sus padres.

El jugador avanzó en su proceso deportivo hasta llegar al Bogotá Fútbol Club. Su padre explicó que Gustavo fue convocado a la Selección Colombia Sub-20 cuando todavía no estaba jugando a nivel profesional en la segunda división.

Su hermana, Mónica Puerta, también destacó la dedicación del mediocampista durante toda su infancia y adolescencia. Según afirmó, el futbolista trabajó intensamente desde niño para alcanzar las metas que hoy está cumpliendo con la camiseta de Colombia.

¿Qué papel ha tenido la familia de Gustavo Puerta en su carrera?

La familia ha sido uno de los principales apoyos en el crecimiento del jugador. Su padre asegura que siempre le ha transmitido un mensaje de paciencia, insistiéndole en que los procesos deben construirse paso a paso y que las oportunidades llegan con trabajo y constancia.

Por su parte, su madre señaló que diariamente lo encomienda a Dios y le desea éxito tanto dentro como fuera de las canchas. Ese respaldo permanente ha acompañado al futbolista durante cada etapa de su carrera y continúa presente en uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

Actualmente, los Puerta Molano permanecen reunidos cerca de la concentración del jugador, compartiendo la ilusión de todo un país.