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Colombia vs. RD Congo: hora, cómo y dónde ver el segundo partido de la selección en el Mundial

Colombia enfrenta a la República Democrática del Congo en su segundo partido del Mundial 2026. Conozca la hora, cómo y dónde ver el duelo EN VIVO por la fase de grupos.

Colombia vs. RD Congo: hora, cómo y dónde ver el segundo partido de la selección en el Mundial
Foto: Colprensa

Noticias RCN

junio 23 de 2026
11:25 a. m.
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La Selección Colombia afronta este martes su segundo partido en el Mundial 2026, un duelo clave frente a la República Democrática del Congo por la segunda jornada de la fase de grupos.

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El compromiso se disputará a las 9:00 p.m. en el Estadio de Guadalajara, en un escenario donde la ‘Tricolor’ buscará dar otro paso importante rumbo a la clasificación.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega motivado tras su victoria 3-1 ante Uzbekistán en el debut, resultado que lo dejó bien posicionado en el Grupo K. Por su parte, Congo llega con confianza luego de sorprender al empatar 1-1 frente a Portugal, uno de los favoritos de la zona.

Colombia vs. Congo: hora y detalles del partido del Mundial 2026

El encuentro entre Colombia y la República Democrática del Congo está programado para las 9:00 p.m. (hora colombiana) de este martes. Será un partido determinante para las aspiraciones de ambos equipos, que buscan acercarse a los octavos de final del torneo.

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La Selección Colombia intentará aprovechar su buen momento futbolístico y la confianza que dejó su debut, mientras que el conjunto africano llega con la ilusión de seguir sorprendiendo en el certamen.

¿Dónde ver EN VIVO Colombia vs. RD Congo?

Los aficionados podrán seguir el partido desde las 7:00 p.m. con la previa especial, mientras que el balón rodará a las 9:00 p.m. a través del Canal RCN en su señal principal. También estará disponible en la aplicación oficial del canal, así como en sus plataformas digitales como YouTube y TikTok.

El duelo se disputará en el Estadio de Guadalajara, un escenario que será testigo de un choque con realidades distintas, pero con un mismo objetivo: sumar puntos vitales en la fase de grupos.

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Colombia buscará consolidar su camino en el Mundial 2026, mientras que Congo intentará seguir dando sorpresas y mantener viva su ilusión en el torneo.

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