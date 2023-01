¿Qué esperar de Colombia en el Sudamericano sub-20? Héctor Cárdenas fue directo

La cuenta regresiva para el campeonato Sudamericano sub-20 que se celebrará en Cali y Bogotá ya empieza a palpitarse. El jueves de la semana que viene rodará el balón en el estadio Pascual Guerrero y la Selección Colombia hará su estreno frente a Paraguay, en busca de avanzar a la siguiente ronda en un grupo bastante complicado en el que también están Argentina y Brasil.

Después de una semana de entrenamientos en la capital, la 'tricolor' se desplazará este sábado en la mañana a la 'sucursal del cielo' para preparar la recta final de su puesta a punto de cara al torneo que otorgará cuatro plazas al Mundial de la categoría que se disputará entre mayo y junio en Indonesia.

Con el inicio del Sudamericano a la vuelta de la esquina, Héctor Cárdenas habló en rueda de prensa este viernes y dio detalles de cómo ha encontrado al grupo de jugadores en este nuevo año y lo que han hablado de lo que esperan para el certamen.

Una particularidad que tendrá el equipo es la presencia de varios jugadores que a pesar de su edad, ya cuentan con experiencia en el fútbol profesional. Incluso, Jhon Jader Durán ya ha hecho parte de las últimas dos convocatorias de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia de mayores, algo que para Cárdenas jugará un rol importante dentro de la maduración del grupo.

"Es un plus que nuestros deportistas tengan la oportunidad de consolidarse y de competir en sus clubes porque creo que a través de la competencia van adquiriendo esa forma deportiva y el rendimiento que uno como entrenador. Es un plus también por el número importante de jugadores que tienen minutos completos durante toda la temporada y eso nos permite estar con con mucha confianza en lo que ellos no van a dar. El hecho de que hayan tenido esa posibilidad de competir en sus clubes, tanto los locales como los internacionales, es un argumento y es un plus que que ellos deben poner al servicio de la selección", fue la respuesta del entrenador a NoticiasRCN.com.

Cárdenas también del once titular que tiene en mente para el debut contra Paraguay, de la idea de juego que preponderará para el Sudamericano, del seguimiento que le ha hecho Lorenzo al equipo sub-20 y más.

Mire acá: Alejandro Char festejó por lo alto la llegada de Juan Fernando Quintero

Más de la rueda de prensa de Héctor Cárdenas

¿Qué análisis ha hecho de Paraguay?

Tenemos un amplio conocimiento de lo que es el rival porque hemos tenido la oportunidad de enfrentarlo en dos momentos, tanto en Chile como el más reciente en Paraguay. Donde también han modificado algunos de sus jugadores, le han dado oportunidad a otros que quizás no han tenido tanta participación, pero su idea clara de juego la mantienen y la manera en cómo viene orientando Aldo Bobadilla este grupo y creo que nosotros, con el conocimiento que tenemos, debemos buscar reducir esas fortalezas que ellos tienen y buscar las fortalezas nuestras para sacar la ventaja en el marcador y mucho más en el inicio de este campeonato.

¿Qué tan cercana es su comunicación con Néstor Lorenzo?

Siempre ha existido la comunicación como se hacía en otros momentos con los miembros del cuerpo técnico. Es una misma propuesta la de la selección nacional tiene que tener una actitud de proponer un buen juego y ser eficaces al momento de crear las opciones de gol, sino que sea capaz en algunos momentos de tener un juego más vertical y desdoblamiento de muchos de nuestros hombre y después en los comportamientos que estamos haciendo.

Idea de juego

La identidad debe mantenerse independientemente del rival, se tiene que tomar referencias sobre el equipo rival y a través de sus maneras y sus formas, nosotros debemos tener siempre la misma propuesta. Este equipo buscará elaborar juego en campo contrario. Trabajamos también en la mentalidad ganadora. Este equipo tiene actitud.

¿Ya tiene definido el equipo titular contra Paraguay?

Los 23 jugadores que han sido escogidos tiene las mismas posibilidades de iniciar la competencia, le hemos dado las herramientas a todos para que cuando lo elijamos con el cuerpo técnico, tengan la confianza suficiente y los argumento para afrontar este partido que es muy importantes para nosotros.